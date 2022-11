„Na Wspólnej”. Z córką Bergów coraz gorzej. Zaczyna się dusić

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3531?

Kamil wymyka się z mieszkania Anny – za nimi chwile pełne namiętności. W domu wpada na Ulę wracającą z osiemnastki koleżanki. Córka – widząc zmęczonego ojca – wyznaje mu, że go podziwia i też chce zostać lekarzem. Kamilowi totalnie głupio – jest wyraźnie sfrustrowany zdradą. Rano decyduje się porozmawiać z żoną. Zuza jest rozbawiona jego powagą – nie wie, co mąż ma jej do powiedzenia.

Joanna i Bogdan odchodzą od zmysłów czekając na wyniki badań Misi, która wciąż jest nieprzytomna. Kiedy w szpitalu pojawia się Miłosz, Berg rzuca się na niego z wściekłością. W końcu Bergowie mogą zobaczyć swoje dziecko. Nagle, na oczach rodziców, nieprzytomna Misia zaczyna się dusić.

Mania wyznaje Żanecie, co zdarzyło się podczas biwaku. Zaniepokojona Żaneta obserwuje córkę, która wyraźnie unika bliskości z Leonem. W końcu udaje się jej wydusić z Mani, co ją gryzie. Dziewczyna żałuje, że zgodziła się na współżycie, bo teraz czuje się z tym źle – wyraźnie nie jest jeszcze gotowa na seks. Żaneta spokojną i szczerą rozmową przekonuje córkę, że jedynym rozwiązaniem jest powiedzieć prawdę Leonowi. Ale Mania boi się, że chłopak ją rzuci.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

