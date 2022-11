„Barwy szczęścia”. Renata zniknie bez śladu?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w nowym odcinku „Barw szczęścia”?

Hubert ustala z Kamą grafik swoich zajęć w szkole rodzenia. Tymczasem Klara zostaje w domu, by dopilnować fachowców, którzy instalują monitoring. Później niechcący kasuje ze swojego komputera teksty z całego dnia i wpada w panikę. Podkomisarz Kodur postanawia "porozmawiać" z Wolnym w taki sposób, by ten zostawił w końcu Dominikę w spokoju. Wcześniej Marcin przesłuchuje Binia, a gdy gangster wychodzi na wolność, od razu "przejmuje" go Renata, aranżując spotkanie przed komisariatem. Po południu dawny kolega odwiedza dziewczynę w Feel Good i zaprasza na kolację. Wieczorem Dominika naprawdę się martwi, bo przyjaciółka przestaje nagle odpowiadać na jej telefony. Aleks na WF-ie ma problemy, bo nikt nie chce wziąć go do drużyny, a później kompletnie nie radzi sobie na boisku. Po zajęciach koledzy kpią z niego i to przy Ewie. W efekcie chłopak po szkole wraca od razu do domu, zamiast spędzić popołudnie w parku z przyjaciółmi. Borys namawia w końcu syna na krótki piłkarski trening w klubie Darka Janickiego.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

