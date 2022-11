„Pierwsza miłość”. Marysia powie Kacprowi o Weronice i Samuelu?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Anita zauważa Janka, którego obecność w budynku stacji telewizyjnej po tym, jak został zwolniony, bardzo ją niepokoi. Anita chce dzwonić po ochronę, co dla Janka oznacza spore kłopoty… Właściciel apartamentu zaskakuje Filipa swoją nagłą decyzją. Wygląda na to, że organizowanie imprezy to nie był najlepszy pomysł. Jednak czy na pewno chodzi tylko o to? Rodzice mają już dość wybryków syna i nie chcą mu po raz kolejny pomagać. Pomocną dłoń niespodziewanie wyciąga do niego Biały.

Tymczasem do Marysi docierają niepokojące plotki na temat Weroniki i Samuela. Marysia zastanawia się, czy powinna powiedzieć Kacprowi, o czym rozmawia personel kliniki. W Wadlewie tymczasem Śmiałek jest niezadowolony z tego, jakie zamieszanie wywołuje w życiu mieszkańców reality show, w którym biorą udział. Postanawia przedsięwziąć pewne kroki…

Natomiast „Arczi” pomaga Michałowi w jego powrocie do formy. Ten okazuje się niełatwym pacjentem. Czy rehabilitacja przyniesie oczekiwane efekty? Tomek słyszy plotki na temat nowej znajomości Jolki. Postanawia zrobić prawo jazdy i prosi mamę o opłacenie kursu. Kinga jest ciekawa, co skłoniło syna do nagłej chęci nauki prowadzenia pojazdu.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

