2. sezon „The Office PL” już na CANAL+ online. Oto, co czeka widzów

Fani produkcji od ponad roku czekają na kontynuację wydarzeń z Siedlec, miejscowości w której znajduje się tytułowe biuro serialu. Drugi sezon to przede wszystkim motyw walki o awans do Warszawy, gdzie zwolniło się jedno miejsce w zarządzie spółki. Obecni ko-prezesi „Kropliczanki”, Michał (Piotr Polak) i Patrycja (Vanessa Aleksander), będą rywalizowali na wielu płaszczyznach o możliwość przeprowadzki do Stolicy.

Oprócz tego zobaczymy wiele pobocznych wątków poruszających się w podobnej do pierwszego sezonu stylistyce komediowej. Zobaczymy między innymi, jak święto Halloween poróżniło pracowników, szef Kropliczanki zaprezentuje wyjątkową lekcję edukacji seksualnej w swoim wykonaniu, a także poznamy historię tęczowej etykiety, która wywołała niemały skandal. Te i inne przygody będą nas śmieszyć i zaskakiwać w dwunastu odcinkach drugiego sezonu.

Serial został zrecenzowany przez dziennikarzy z takich serwisów filmowych jak Serialowa, Telemagazyn czy film.org.pl. Odbiór ogólny jest bardzo pozytywny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwój postaci Darka i Michała. Recenzenci zwracają także uwagę na rozwój wydarzeń w biurze Kropliczanki w miarę trwania sezonu – im bardziej historia rozwija się z odcinka na odcinek, tym ciekawsze są wydarzenia i teksty bohaterów.

Kiedy 2. sezon „The Office PL” w telewizji?

Od dzisiaj w serwisie CANAL+ online można zobaczyć wszystkie odcinki drugiego sezonu bohaterów biura Kropliczanki. Widzowie kanału CANAL+ PREMIUM będą mogli oglądać pierwsze cztery odcinki drugiego sezonu serialu od 18 listopada. Bieżące informacje na temat produkcji są dostępne w social mediach na profilach CANAL+ Polska.

