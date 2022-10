„The Office PL”. Nowi bohaterowie w 2. sezonie serialu! Kogo zobaczymy?

Kontynuacja przygód bohaterów fikcyjnego biura z Siedlec będzie bogatsza o dwie nowe postacie. Do zespół zarządzanego przez Michała Holca dołączy energiczna Marzena, w tej roli Daria Widawska, a także nowy stażysta Adam, w którego rolę wcielił się aktor młodego pokolenia, Rafał Kowalski. Nowy „młody” zastąpi Franka (Mikołaj Matczak), stażystę z pierwszego sezonu, który zgodnie z zapowiedzią, po zakończeniu studiów wyjechał do Warszawy.

- Wejście w tak specyficzne środowisko pracy jakim, jest biuro „Kropliczanki” to duże wyzwanie, ale myślę, że postać Marzenki świetnie sobie poradzi. Na szczęście z wieloma twórcami „The Office PL” znam się od dawna czy to z teatru, czy z realizacji innych filmów i seriali. Ekipa przyjęła mnie bardzo ciepło i nie potrzebowałam wiele czasu na zaadaptowanie się w kropliczańskich realiach. W serialu gram silną kobietę, która z pewnością nie pozwoli sobie dmuchać w przysłowiową kaszę, a do tego pojawi się wątek miłosnego zauroczenia. W tym momencie nie mogę zdradzić więcej szczegółów, ale myślę, że w serialu brakowało takiej postaci - mówi Daria Widawska, odtwórczyni nowej postaci w serialu.

„The Office PL”. W serialu pojawi się też Piotr Cyrwus

W 2. sezonie nie zabraknie także gościnnych udziałów gwiazd i nietuzinkowych postaci. Epizodyczne role zagrają między innymi Piotr Cyrwus czy Maciej Musiałowski, a także osoby znane z działań społecznych jak Wojtek Sawicki, prowadzący bloga „Life On Whlz”.

Kiedy premiera 2. sezonu „The Office PL”?

Efekt końcowy zmian kadrowych w polskim „The Office” poznamy już w 4 listopada na platformie CANAL+ Online. Widzowie kanału CANAL+ Premium będą mogli obejrzeć drugi sezon serialu od 18 listopada.

Czytaj też:

„Nasz nowy dom”. Ekipa pomogła rodzinie ze wsi Makówiec. Niepełnosprawna Zuza ma teraz piękny pokój