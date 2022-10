„Barwy szczęścia”. Mirek wyznaje miłość Renacie

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

„Barwy szczęścia” – co w najnowszym odcinku?

Grzelak bierze u Zdzisia lekcje jazdy, a później postanawia zacząć nowy rozdział życia i w końcu pakuje rzeczy należące do zmarłego męża. Cały czas wspiera ją Chowański, który jako jedyny rozumie, co odczuwa podczas żałoby. Renata próbuje ostatecznie zakończyć romantyczne marzenia Mirka, który podarował jej drogie perfumy. Ale nastolatek w odpowiedzi wyznaje jej miłość. Marek wraca z Witkiem i Michaliną do domu, w którym wciąż mieszkają także Krystyna oraz Jaworski. Seniorka rodu jest w szoku, gdy odkrywa, że jej wnuk uprawia ze swoją dziewczyną seks, w dodatku za przyzwoleniem ojca.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20:10.

