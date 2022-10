Wraca „The Office PL”. Trailer zapowiada rywalizację Michała i Patrycji

Zdjęcia 2. sezonu rozpoczęły się w maju bieżącego roku, a dwa miesiące później na planie zdjęciowym padł ostatni klaps. Już 4 listopada widzowie Canal+ Online będą mogli oglądać kolejnych 12 odcinków perypetii pracowników Kropliczanki – siedleckiego producenta wody mineralnej. Świat korporacyjnych absurdów w soczewce, plejada nietuzinkowych bohaterów i łamiący wszelkie stereotypu humor określany jako „quilty pleasure” to przepis na dobrze spędzony wieczór. Na ekranie ponownie zobaczymy między innymi Michała Holca (Piotr Polak), Patrycję Kowalską (Vanessa Aleksander) i Darka Wasiaka (Adam Woronowicz).

– Dobrze napisane postacie to klucz do sukcesu tego serialu. Polski odbiorca widzi lekkie nawiązania do anglojęzycznych bohaterów, ale nie są one ich kopiami. Udało nam się stworzyć unikalne wersje polskich odpowiedników Michaela czy Dwighta, które bardzo szybko zdobyły sympatię wśród widzów. W drugim sezonie zobaczymy znacznie więcej historii związanych z najpopularniejszymi postaciami – przekazała Beata Ryczkowska dyrektorka produkcji oryginalnych Canal+ Polska.

Nowy plakat i trailer 2. sezonu „The Office”. Co czeka widzów?

Od dziś dostępny jest także trailer zapowiadający nowe odcinki oraz oficjalny plakat. Po raz pierwszy zostały w nim pokazane nowe postacie i gościnne udziały z różnych odcinków. Zwiastun ujawnia również główny wątek drugiego sezonu, czyli rywalizację Michała i Patrycji o posadę w warszawskiej centrali firmy. Kto finalnie wygra ten pojedynek i otrzyma upragniony awans do stolicy?

Kiedy 2. sezon „The Office PL”?

Odpowiedź poznamy już 4 listopada na platformie streamingowej Canal+ online. Na antenie Canal+ Premium serial będzie emitowany od 18 listopada w pakietach czterech odcinków na jeden tydzień.

