Mamy fotki z 8. odcinka „Rodu smoka”. Jak wygląda Aemond?

„Ród smoka” bije rekordy oglądalności na HBO Max. Poszczególne odcinki 1. sezonu prequela „Gry o tron” ogląda średnio 29 milionów widzów na całym świecie. Pierwszy odcinek „Rodu smoka” na HBO obejrzało ponad 10,2 mln widzów, co oznacza najlepszą premierę HBO w historii.

„Ród smoka” – o czym jest serial?

Dziesięcioodcinkowy serial HBO „Ród smoka” („House of the Dragon”) zadebiutował w Polsce 22 sierpnia. Oprócz smoków głównymi bohaterami nowego serialu są król Viserys, jego młodszy brat Deamon, wyznaczona na następczynię tronu Rhaenyra, żona Viserysa, Alicent Hightower oraz mąż Rhaenyry, Corlys Velaryon.

Viserys to władca spokojny, unikający konfliktów, ale też słaby i schorowany. Deamon to z kolei postać porywcza i lubiąca „zaszaleć”, niezainteresowana jednak codziennym trudem związanym z władaniem królestwem. Rhaenyra, choć nadaje się do rządzenia, jako kobieta musi zmagać się ze sporym oporem. Jej uzdolniony i ambitny mąż zamierza przy okazji zagarnąć jak najwięcej dla siebie, a ich plany pokrzyżować chce królowa Alicent, żona Viserysa.

Co wiemy o 8. odcinku „Rodu smoka”? Kiedy premiera?

„Sześć lat później. Sukcesja w Driftmark staje się nagle niezwykle istotną kwestią, więc Rhaenyra próbuje dobić targu z Rhaenys” – czytamy w oficjalnym opisie 8. odcinka „Rodu smoka”.

Epizod oglądać można od poniedziałku 10 października na HBO Max. W naszej galerii obejrzycie już zdjęcia z najnowszej odsłony serialu.

