Wszystko, co wiemy o 5. sezonie „The Crown”. Kiedy premiera?

Według zapowiedzi kolejna odsłona serialu obejmowała będzie pięcioletni okres w latach 90., kiedy to małżeństwo Karola i Diany, księżnej Walii, ulegało rozpadowi. Widzowie nastawić mogą się też na to, że poznamy historię rodziny Al-Fayed. Dodi Al-Fayed był związany z Dianą po tym, jak rozstała się z księciem Karolem. Syn miliardera zginął wraz z księżną w wypadku samochodowym w Paryżu 31 sierpnia 1997 roku.

Kto zagra królową Elżbietę II w 5. sezonie serialu „The Crown”

W rolę Elżbiety II teraz wcieli się Imelda Staunton, aktorka znana najbardziej z roli Dolores Umbridge w serii o Harrym Potterze. – Oglądam The Crown„ od 1. sezonu. Zarówno Claire Foy jak i Olivia Colman (które grały królową – red.), wniosły coś wyjątkowego do magicznych scenariuszy autorstwa Petera Morgana (twórcy serialu – red.). jestem naprawdę zaszczycona, że mogę dołączyć do tak wyjątkowego i kreatywnego zespołu – podkreśliła aktorka, gdy ogłoszono, że wcieli się w brytyjską królową. Zobaczcie jak prezentuje się na planie:

Kto jeszcze zagra w 5. sezonie „The Crown”?

Elizabeth Debicki, znana głównie z roli w "Wielkim Gatsbym" czy "Tenecie", przejęła w 5. sezonie rolę księżnej Diany od Emmy Corrin. – Duch księżnej Diany, jej słowa i czyny, żyją w sercach tak wielu ludzi. To zaszczyt i przywilej, że mogę dołączyć do obsady tak wyjątkowej serii, która całkowicie mnie pochłonęła od pierwszego odcinka – mówiła aktorka.

Dominic West wcieli się z kolei w księcia Karola, zastępując Josha O'Connora. Zobaczcie, jak prezentują się serialowi Diana i Karol:

W 5. sezonie w księżniczkę Małgorzatę wcieli się Lesley Manville. – Nie mogę byc szczęśliwsza. Pałeczkę przejmuje od dwóch wspaniałych aktorek i naprawdę nie chcę ich zawieść. Co więcej, dzielenie czasu na ekranie z moją ukochaną przyjaciółką Imeldą Staunton, będzie czystą radością – podkreślała aktorka.

Księcia Filipa zagra teraz Jonathan Pryce, znany między innymi z filmu "Dwóch papieży". Kto poza tym pojawi się na ekranie? Olivia Williams jako Camilla Parker Bowles; Jonny Lee Miller jako John Major; Khalid Abdalla jako chłopak Diany, Dodi Fayed; Salim Daw jako jego ojciec, Mohamed Al-Fayed; Humayun Saeed jako Hasnat Khan, partner Diany przed Fayedem; Bertie Carvel i Lydia Leonard jako Tony i Cherie Blair.

Czy w 5. sezonie „The Crown” pojawią się William i Harry?

Odpowiedź brzmi – tak! W księcia Harry'ego wcielą się kolejno Reddy Hawley i Will Powell, a w Williama Timothee Sambor oraz Senan West.

Sezon 5. „The Crown”. Jakie lata obejmie sezon?

Początkowo Peter Morgan chciał, aby 5. sezon był ostatnim, jednak po tym, jak rozpoczęły się zdjęcia, twórca postanowił wrócić do swojego pierwotnego pomysłu, aby to 6. sezon był tym ostatnim. W związku z tym domniemywać można, że 5. odsłona rozpocznie się na początku lat 90. i zakończy w połowie tej dekady.

Kiedy premiera 5. sezonu „The Crown”?

5. sezon „The Crown” pojawi się na Netfliksie w listopadzie 2022 roku.

