„Minuta ciszy” – nowy polski serial ze zwiastunem. W głównej roli Robert Więckiewicz

Oś fabuły komediodramatu wyreżyserowanego przez Jacka Lusińskiego („Śubuk”, „Carte Blanche”) opiera się o postać Mietka Zasady (Robert Więckiewicz), listonosza z małego miasteczka, który nie może doczekać się przejścia na emeryturę. Jego pełne codziennych trudów, ale dość spokojne życie odmienia niespodziewana, samobójcza śmierć przyjaciela Czesława Majora (Mieczysław Zbrojewicz). Po odmowie pochówku ze strony jedynego domu pogrzebowego w okolicy bohater postanawia sam założyć firmę pogrzebową, aby odprawić przyjaciela w ostatnią drogę. Przy wsparciu córki zmarłego (Karolina Bruchnicka) oraz swojej niepełnosprawnej żony (Aleksandra Konieczna), wchodzi w konflikt z lokalnym monopolistą, Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki).

Więckiewicz i Rogucki o serialu „Minuta ciszy”

Szczególną uwagę należy zwrócić na chemię, pomiędzy odtwórcami głównych ról męskich – Robertem Więckiewiczem a Piotrem Roguckim. Skonfliktowani mężczyźni w trakcie wydarzeń w serialu posuną się do różnych metod, aby uratować swój biznes.

– Kiedy producent Leszek Bodzak zarysował mi delikatnie fabułę serialu Minuta Ciszy, poczułem, że to może być strzał w dziesiątkę. Gdy przeczytałem już scenariusze wszystkich odcinków, zakochałem się w tej historii i w bohaterach. Dodatkowo spodobało mi się, ze mój bohater to taki spokojny, z pozoru niczym się niewyróżniający „zwykły” człowiek, który jak się okaże, kryje w sobie tajemnicę – mówi Robert Więckiewicz.

Z kolei Piotr Rogucki przyznał, że rola Jacka Wiecznego wydawała mu się intrygująca i „uszyta” pod niego. - Dodatkowo reżyser, Jacek Lusiński widział potencjał na dodatkowy rozwój tej postaci. Kłopot pojawił się dopiero kiedy dowiedziałem się, że w pierwszych odcinkach będę musiał „zdominować” Roberta Więckiewicza. Pomyślałem sobie oczywiście, że to realne… Dopóki nie spotkaliśmy się na planie. Starcie obu charakterów to duże wyzwanie, ale moim zdaniem wyszliśmy z niego zwycięsko. My, aktorzy. Co innego nasi bohaterowie… - powiedział.

Kiedy obejrzymy serial „Minuta ciszy”?

Premiera 6-odcinkowego serialu „Minuta ciszy” już 9 września w CANAL+ online oraz o 21:00 na antenie CANAL+ Premium.

Czytaj też:

QUIZ z polskich hitów wszech czasów! Kto śpiewał tę piosenkę?