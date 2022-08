„Tales of the Walking Dead” już niebawem w Polsce. Mamy zdjęcia z antologii!

„Tales of the Walking Dead” to serialowa antologia składająca się z sześciu godzinnych odcinków, z których każdy opowiada odrębną historię osadzoną w świecie „The Walking Dead”. Przygląda się wyjątkowemu życiu ocalałych miesiące i lata po apokalipsie. Każdy z nich na swój sposób próbuje przetrwać wśród szwendaczy i inaczej radzi sobie z wyzwaniami. Konflikty między bohaterami, gdy ci zostają zmuszeni do współpracy, testują ich umiejętności i podważają ich wolę przetrwania na każdym kroku.

Obsada serii

W obsadzie „Tales of the Walking Dead” znalazły się takie gwiazdy, jak: Olivia Munn („The Newsroom”, „X-Men: Apocalypse”, „Six”), Samantha Morton („The Walking Dead”, „Rozpustnice”), Terry Crews („Brooklyn Nine-Nine”), Parker Posey („Zagubieni w kosmosie”), Anthony Edwards („Kim jest Anna?”, „WeCrashed: upadek start-upu”), Poppy Liu („Dead Ringers”), Jillian Bell („Ostra noc”), Loan Chabanol („Casanova po przejściach”), Embeth Davidtz („Old”, „Ray Donovan”), Jessie T. Usher („Shaft”, „The Boys”), Daniella Pineda („Cowboy Bebop”), Danny Ramirez („Top Gun: Maverick”).

„Tales of the Walking Dead” – kiedy premiera?

Polska premiera „Tales of the Walking Dead” odbędzie się w poniedziałek 26 września o 22:00 wyłącznie na kanale AMC.

