„Taniec z gwiazdami”. Rusza 13. edycja! Oto wszyscy uczestnicy

Krzysztof Rutkowski



Rzadko kiedy detektyw staje się osobowością medialną, ale on jest fenomenem w swojej branży. Barwna postać, która ma w dorobku rozwiązanie wielu głośnych spraw, a także autorytet. Tajniki swojej pracy prezentował w produkcjach filmowych i serialach.



Ilona Krawczyńska



Połowa duetu sióstr ADiHD od dziecka uwielbia tańczyć, dlatego nie mogła odmówić propozycji wzięcia udziału w 13. edycji „Dancing with the Stars”. Po zakończeniu nagrań do programu „Farma” ma czas, aby ponownie z entuzjazmem i energią rzucić się w wir ćwiczeń na sali treningowej.



Maja Włoszczowska



Rywalizację ma we krwi, bo przez dwadzieścia pięć lat ścigała się na rowerze na trasach na całym świecie. Ma w dorobku między innymi dwa srebrne medale olimpijskie i choć zakończyła sportową karierę, to zapragnęła, aby na półkę z nagrodami dołożyć kolejne trofeum - za zwycięstwo w „Tańcu z Gwiazdami”.



Jacek Jelonek



Rozchwytywany model, który z odwagą i podniesionym czołem przeciera szlaki. Pierwszy polski „Prince Charming”, a teraz pierwszy w polskiej edycji „Tańca z Gwiazdami” uczestnik w parze jednopłciowej. Jego występy na najgorętszym parkiecie w Polsce będą budziły wielkie emocje.



Wiesław Nowobilski



Jego góralski charakter jest doskonale znany współtwórcom programu „Nasz nowy dom” i jego widzom. Szef jednej z ekip budowlanych, który w ciągu pięciu dni potrafi pokierować nią tak, aby potrzebujące rodziny mogły wrócić do pachnącego nowością lokum. Pomaga odmienić życie innych.



Łukasz Płoszajski



Od 2004 roku gra w serialu „Pierwsza miłość”, ale w życiu lubi próbować nowych ról. Realizuje się jako mentalista, czyli osoba, która potrafi odczytać myśli innych. W jaki sposób „Haker umysłu” będzie próbował wpłynąć na jurorów i publiczność, od których zależy sukces w „Dancing with the Stars”?



Agnieszka Litwin



Znana jako Marylka członkini Kabaretu Jurki uwielbia dostarczać widzom najlepszej i różnorodnej rozrywki, co jest esencją „Tańca z Gwiazdami”. Przyzwyczajona do występów na żywo, a do wszystkiego podchodzi z energią i optymizmem.



Natalia Janoszek



Piosenkarka i aktorka, którą polscy widzowie najbardziej kojarzą z kinowego hitu „365 dni”, zawsze marzyła o występie w tanecznym show Polsatu. Teraz ma okazję się sprawdzić oraz zaprezentować umiejętności na parkiecie. Jak sama mówi, Z radością przyjęła propozycję udziału w 13. edycji produkcji.



Michał Mikołajczak



Jeden z najpopularniejszych aktorów młodego pokolenia, którego można oglądać w serialu „Pierwsza miłość”. Uwielbia wyjazdy, ale na jesień 2022 roku zaplanował podróż do... tanecznego świata i udział w „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”. Czy dzięki sportowej pasji będzie mu łatwiej przyzwyczaić się do wymagających treningów?



Karolina Pisarek



Topmodelka była jedną z gwiazd 16. edycji muzycznego show Polsatu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Pokazała już swoje umiejętności wokalne i aktorskie.



Jamala



Zwyciężczyni 61. Konkursu Piosenki Eurowizji podczas „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” nie tylko zaprezentuje swoje umiejętności na parkiecie, ale też weźmie udział w akcji, w ramach której Fundacja Polsat prowadzić będzie zbiórkę dla ofiar wojny w Ukrainie!

13. edycja programu „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” od 29 sierpnia w poniedziałki o godz. 20:05 w telewizji Polsat.

