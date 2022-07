Nowy odcinek „Na Wspólnej”. Tomek zastaje Polę i Smolnego w dwuznacznej sytuacji

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3453.?

Igor znajduje ukryte w sofie pieniądze. Od razu się domyśla, że to łapówka, którą Elżbieta wzięła od Borysa. Wkurzony Nowak próbuje uświadomić ukochanej, jak wiele ryzykuje nie oddając tych pieniędzy! Tymczasem Julka, nie mogąca się doprosić uwagi, niepostrzeżenie wymyka się wieczorem z domu. Luśka przestała odbierać telefony od Cieleckiego. Eliza przyznaje się ojcu, że kazała przyrodniej siostrze zniknąć z ich życia. Tymczasem Luśka pojawia się pod domem Cieleckich – tam spotyka Wandę. Kobieta sądząc że Luśka nadal chce jątrzyć, ostro ją atakuje! Czy do kogoś dotrze, że dziewczyna też bardzo cierpi? Smolny nadal cierpi na brak weny pisarskiej – rodzina nie może z nim już wytrzymać! Na szczęście Pola wręcza mu w pracy projekt erotycznego scenariusza i namawia do poszerzenia wyobraźni. Po chwili wchodzący do gabinetu Tomek zastaje ich leżących na podłodze.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

Czytaj też:

Sebastian Fabijański odnosi się do rozstania z Maffashion. „Nieważne, kto w tym momencie jest pokrzywdzony”