Dziś w serialu „Pierwsza miłość”. Marysia postanawia porozmawiać z Wenerskim

Co dziś, w 3418. odcinku serialu „Pierwsza miłość”?

Białemu całkiem dobrze idzie gra w kasynie. Widać, że ma talent i szczęście do kart. Julita namawia go jednak na obstawienie większej kwoty. Kamil musi podjąć ryzykowną decyzję. Nie wie też, że każdy jego ruch jest przez kogoś bacznie obserwowany. Natomiast Marysia postanawia szczerze porozmawiać z Wenerskim. Nie czuje się komfortowo i pyta, czy myśli on jeszcze o kimś innym, mimo spotkań z nią. Jasno wyznaje, że zawiodła się na mężczyznach i nie chce znowu być zraniona. Tymczasem Emilka cieszy się, że Bartek układa sobie życie i planuje przyszłość z Eweliną. Sama postanawia wreszcie porozmawiać z Marcinem. Natomiast Weronika wciąż stara się zajść w ciążę, mając nadzieję, że Kacper nie dowie się o utracie poprzedniej.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

