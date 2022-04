Dziś „Kuchenne rewolucje”. Gessler krytykuje właścicielkę w mocnej zapowiedzi odcinka

Liczące niespełna pięć tysięcy mieszkańców Krzeszyce to miejscowość skąd blisko jest do Gorzowa Wielkopolskiego, ale też do Słubic czy Kostrzyna nad Odrą, czyli do leżących przy granicy z Niemcami miast. W niewielkim oddaleniu od głównej drogi działa tu jedyna w Krzeszycach Pizzeria DaviOli. Od trzech lat prowadzi ją Ola.

Restauracja DaviOli

Ten lokal to jej pierwsza przygoda z gastronomią. Na początku pomagał jej doświadczony pizzerman, ale niestety nie zabawił tu długo. Ola zdążyła nauczyć się od niego co nieco i przejęła stery w kuchni. W prowadzeniu pizzerii pomaga jej przyjaciółka Asia i grupa sporo od niej młodszych znajomych. Nikt z załogi nie ma niestety wykształcenia ani doświadczenia w gastronomii. Co gorsze, nikt nie wie co ma robić, bo Ola z zarządzaniem i delegowaniem zadań ma ogromne kłopoty. Tutaj każdy zajmuje się wszystkim i w dodatku… o bardzo różnych porach. Grafik pracy tu nie obowiązuje i godziny otwarcia lokalu też nie. Jednego dnia DaviOli zaprasza gości od 12.00 do 21.00, a następnego od 14.00 do 19.00. Nic więc dziwnego, że zdezorientowany klient dawno zrezygnował z odwiedzania pizzerii. W końcu zagubiona we mgle załoga poprosiła o pomoc Magdę Gessler. Czy znanej restauratorce uda się zamienić operację chaos w operację sukces?

Kiedy nowy odcinek „Kuchennych rewolucji”?

Nowy odcinek „Kuchennych rewolucji” już dziś na antenie TVN o godzinie 21:35.

