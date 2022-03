Zabójstwo Kim Wall. HBO pokazało zwiastun dokumentu o głośnej sprawie

Już 8 marca w Polsce startuje platforma HBO Max. Streamer od dawna chwalony jest za swoje produkcje dokumentalne, a teraz szczególnie jest na co czekać. Na platformie pojawią się takie filmy jak „Phoenix Rising” Evan Rachel Wood o kwestii przemocy, z jaką stykają się kobiety czy „The Crime of the Century” Alexa Gibneya, który koncentruje się na kryzysie opioidowym. Teraz HBO Max zaprezentowało zwiastun kolejnej produkcji. To „Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall”, 2-częściowa seria, która opowiada o głośnej sprawie zaginięcia szwedzkiej dziennikarki w 2017 roku.

Kim Wall pochodziła ze Szwecji jednak mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała dla takich tytułów jak „The Guardian”, „Time” czy „The New York Times”. Kobieta zaginęła w 2017 roku i ostatni raz widziana była, gdy 10 sierpnia wsiada na pokład łodzi podwodnej Petera Madsena – znanego przedsiębiorcy z Danii, którego porównywało się swego czasu do Elona Muska czy Richarda Bransona. Dziennikarka miała przeprowadzić z mężczyzną wywiad, jednak nie widziano jej już nigdy później. Partner kobiety zgłosił jej zaginięcie kolejnego dnia. Statek podwodny nigdy nie wypłynął na powierzchnie – znaleziono go później uszkodzonego w zatoce Koge. Ciało Wall odkryto tuż po tym, a Madsen został oskarżony i skazany za jej morderstwo. Podczas procesu trzykrotnie zmieniał swoją historię, zanim ostatecznie przyznał się do winy w 2020 roku.

Dokument „Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall” podzielony jest na dwie części: „Zbrodnia” i „Kara”. Pierwsza zawierać będzie szczegóły zniknięcia Wall, w tym ostatnie wiadomości tekstowe, jakie wysłała do swoich przyjaciół oraz informacje o tym, jak jej przyjaciele, znajomi i rodzina usiłowali ją odnaleźć. Druga przedstawi szczegóły procesu Madsena, w tym obraz tego, jak sprawa była przedstawiana w mediach.

Dwuczęściowy dokument wyreżyserowała nominowana do nagrody Emmy Erin Lee Carr, która wcześniej wyreżyserowała film HBO „Druga strona medalu: Skandal w amerykańskiej gimnastyce”.

„Undercurrent: The Disappearance of Kim Wall” będzie miał premierę na HBO we wtorek, 8 marca (obydwie części). Dokument pojawi się także na HBO Max.

