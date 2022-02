„Każdy koniec ma swój początek”. 4. sezon „Stranger Things” w końcu z datą premiery na Netflix

„Każdy koniec ma swój początek” – zapowiada Netflix, publikując plakat 4. sezonu serialu „Stranger Things”, na który fani czekali od lipca 2019 roku, kiedy zadebiutowała ostatnia odsłona. Już wiemy, że część pierwsza finałowego sezonu pojawi się na platformie streamingowej 27 maja, a część druga 1 lipca.

Przypomnijmy, w listopadzie, poznaliśmy tytuły odcinków 4. sezonu serialu. Są to:

Klub ognia piekielnego Klątwa Vecny Potwór i superbohaterka Drogi Billy Projekt Nina W głąb Masakra w laboratorium Tata Na gapę

Popularność „Stranger Things”

Serial „Stranger Things” miał premierę w 2016 roku i za marszu podbił serca widzów i krytyków. Produkcja zdobyła ponad 65 nagród i 175 nominacji do tak prestiżowych nagród jak Emmy, Złote Globy, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, Peabody Award, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards i wiele innych.

Serial był trzykrotnie nominowany do Emmy w kategorii najlepszy serial dramatyczny i jest jednym z najchętniej oglądanych tytułów Netflix. Trzeci sezon był oglądany w ponad 40 milionach gospodarstw domowych w ciągu pierwszych czterech dni od premiery (to więcej niż jakikolwiek inny film lub serial Netflix w tym okresie) oraz w 64 milionach gospodarstw domowych w ciągu pierwszych czterech tygodni.

Nowi aktorzy w 4. sezonie

W 4. sezonie produkcji zobaczymy nowe postaci. Wcielą się w nie:

Myles Truitt

Myles Truitt („Queen Sugar”, „Black Mafia Family”) zagra Patricka - gwiazdę koszykówki z Hawkins, który ma przyjaciół, talent i poukładane życie... dopóki szokujące wydarzenia nie sprawią, że wszystko wymknie mu się spod kontroli.





Grace Van Dien



Grace Van Dien („Charlie mówi, ”The Village„) jako Chrissy – cheerleaderka z liceum Hawkins i najpopularniejsza dziewczyna w szkole. Jednak pod pozornie idealną powierzchnią kryje się mroczny sekret.



Amybeth McNulty

Amybeth McNulty („Ania, nie Anna”) zagra Vickie - lubianą i gadatliwą nerdkę z zespołu, która wpada w oko jednemu z naszych ukochanych bohaterów.



Regina Ting Chen

Regina Ting Chen („Queen of the South”, „Falcon”, „Zimowy Żołnierz”) zagra panią Kelly – lubianą doradczynię zawodową, która bardzo troszczy się o swoich uczniów – szczególnie tych, którzy mają największe problemy.Czytaj też:

