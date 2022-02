Powstał serial „Schody” na podstawie głośnego dokumentu. Colin Firth i Toni Collette w głównych rolach

Michael Peterson, znany amerykański pisarz, został oskarżony o zamordowanie swojej żony w grudniu 2001 roku. Mężczyzna utrzymuje, że Kathleen spadła ze schodów. Oskarżenie mężczyzny zredukowano później do nieumyślnego spowodowania śmierci. Okazało się, że kluczowy świadek oskarżenia złożył wprowadzające w błąd zeznania.

Co wiemy o serialu „Schody”?

„Schody” będą najnowszą propozycją od HBO Max. Miniserial powstał w oparciu o dokument o tym samym tytule z 2004 roku. Wiemy już, że powstanie osiem odcinków serii, a jej premiera zaplanowana jest na wiosnę tego roku. Możemy już zobaczyć dwie fotki z planu produkcji, które udostępnili twórcy.

W rolę Michaela Petersona, pisarza oskarżonego o zamordowanie swojej żony, wciela się Colin Firth („Samotny mężczyzna”, „Jak zostać królem”, „Dziennik Bridget Jones”). W Kathleen Peterson wcieli się z kolei Toni Collette („Niewiarygodne”, „Szósty zmysł”).

Podczas wtorkowej prezentacji nowego serialu, Firth powiedział w rozmowie z Deadline, że nie kontaktował się Michaelem Petersonem.

– Czułem, że scenariusz został skonstruowany i po prostu całe podejście do tego było jego własnym ekosystemem. To są postacie, ale wszyscy wiemy, jakie jest ich źródło. Wszyscy wiemy, że mają imiona żywych ludzi, ale są one bardzo starannie skalibrowane, aby opowiedzieć historię w określony sposób. Poczułem, że chcę, aby moja inspiracja, motywacja i sens materiału źródłowego były w jak największym stopniu zawarte w scenariuszu i sposobie, w jaki został napisany – wyjaśniał aktor. – Czułem, że mogłoby to zostać w jakiś sposób wypaczone, gdybym miał osobiste powiązania podczas kręcenia tego z Michaelem Petersem i innymi zainteresowanymi osobami – dodał.

Kto tworzy?

„Schody” — oparte zostały na francuskim miniserialu Jeana-Xaviera de Lestrade — są tworzone przez Antonio Camposa i Maggie Cohn, którzy są również producentami wykonawczymi i showrunnerami. Campos również reżyseruje. Serial jest koprodukcją HBO Max i Annapurna TV.

