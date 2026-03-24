Bill Cosby zapłaci miliony. To go pogrąży?

Kolejny cios dla upadłej legendy amerykańskiej telewizji. Bill Cosby przegrał głośny proces cywilny i musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie za napaść seksualną sprzed ponad pięciu dekad.

Bill Cosby przegrał w sądzie. Dramatyczne relacje z przeszłości

Ława przysięgłych w Los Angeles uznała, że Bill Cosby dopuścił się napaści seksualnej na Donnę Motsinger, byłą kelnerkę z restauracji w Sausalito. Do zdarzenia miało dojść w 1972 roku, gdy komik podał kobiecie narkotyki podczas jednego ze swoich występów.

Sąd przyznał poszkodowanej 19,25 mln dolarów odszkodowania. Kwota ta może jeszcze wzrosnąć, jeśli ława przysięgłych zdecyduje o przyznaniu dodatkowego odszkodowania karnego, za szczególnie rażące działania.

Według pozwu Motsinger poznała Cosby’ego, pracując w klubie The Trident, gdzie był stałym bywalcem. Pewnego dnia miał podążyć za nią do domu i zaprosić na swój występ w Circle Star Theater. Kobieta twierdzi, że została odebrana limuzyną, gdzie otrzymała kieliszek wina. Po przybyciu na miejsce poczuła się źle i dostała coś, co – jak sądziła – było aspiryną. Później na przemian traciła i odzyskiwała przytomność. Obudziła się w domu, bez ubrań, z wyjątkiem bielizny.

Cosby nie zeznawał w tej sprawie. W innych postępowaniach utrzymywał, że wszelkie kontakty seksualne odbywały się za obopólną zgodą.

Kolejny wyrok w długiej serii i kolejne pozwy

To co najmniej druga decyzja sądu cywilnego, która uznaje Cosby’ego za odpowiedzialnego za napaść seksualną. W 2022 roku ława przysięgłych w Kalifornii orzekła, że dopuścił się molestowania 16-letniej dziewczyny w Playboy Mansion w 1975 roku.

W trakcie obecnego procesu zeznawały także inne kobiety, w tym Andrea Constand oraz Janice Baker Kinney i Victoria Valentino. Valentino w osobnym pozwie oskarżyła Cosby’ego o gwałt w 1969 roku.

Wyrok zapadł w momencie, gdy Cosby zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Ciążą na nim liczne pozwy od kobiet, które oskarżają go o przestępstwa seksualne sprzed lat – wiele z nich mogło trafić do sądów dzięki zmianom w przepisach wydłużających terminy na ich zgłaszanie.

W zeszłym roku został również pozwany za niespłacenie kredytu hipotecznego w wysokości 17,5 miliona dolarów za dom na Manhattanie. Pojawiły się także zarzuty, że próbował ukryć majątek, przepisując nieruchomość na żonę.

Cosby spędził ponad dwa lata w więzieniu po skazaniu za napaść seksualną na Andreę Constand. Wyrok, który mógł wynieść do dziesięciu lat, został jednak uchylony przez Sąd Najwyższy Pensylwanii z powodu wcześniejszej umowy o nieskładaniu oskarżenia zawartej z prokuratorem.

