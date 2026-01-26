Awantura po „Światełku do Nieba”. Finał WOŚP rozpalił internet

Punktualnie o godz. 20, gdy na scenie zapłonęło symboliczne „Światełko do Nieba” 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w sieci wybuchła burza. Właśnie z powodu tego pokazu.

„Światełko do Nieba” i kontrowersje wokół WOŚP

Tradycyjne „Światełko do Nieba” od lat stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów programu finałów WOŚP. To moment podsumowania dnia pełnego solidarności, koncertów i zaangażowania tysięcy wolontariuszy w całej Polsce. Tym razem jednak, zamiast powszechnego zachwytu, w sieci szybko pojawiły się skrajne reakcje.

Od lat pokazy pirotechniczne budzą sprzeciw, zwłaszcza w kontekście ochrony zwierząt. Temat trafił nawet do Sejmu, gdzie trwają rozmowy o możliwym zakazie używania fajerwerków. Jeszcze więcej szumu zrobiło się po głośnych akcjach w patoschroniskach dla zwierząt w całej Polsce. O to, by Jurek Owsiak „dał sobie w końcu z tym spokój”, apelowała Doda. Nic więc dziwnego, że także tegoroczne „Światełko do Nieba” stało się przedmiotem ostrej dyskusji w mediach społecznościowych.

Internauci reagują. „Ledwo co było słychać te fajerwerki’”

Pod transmisją na żywo zaroiło się od komentarzy. Część widzów krytykowała pokaz, inni zdecydowanie bronili organizatorów WOŚP, podkreślając, że nie mieliśmy do czynienia z klasycznymi fajerwerkami. W sieci pojawiły się głosy, że wykorzystano cichą pirotechnikę sceniczną, znaną z koncertów i festiwali.

„Czy ty rozumiesz, że te fajerwerki są bezhukowe? To jest pirotechnika sceniczna, jak na koncertach i festiwalach, a w dodatku pokaz był dwuminutowy. A przez cały tydzień przed Sylwestrem nawalają”, „Jak nie wierzysz, to trzeba było pojechać na miejsce. Mikrofony na transmisji były włączone i ledwo co było słychać te ‘fajerwerki’”, „To nie były fajerwerki, tylko pirotechnika sceniczna, którą ledwo co słychać” — pisali internauci, odpierając zarzuty.

Dyskusja szybko nabrała emocjonalnego tonu, pokazując, że nawet najbardziej symboliczne momenty WOŚP potrafią dziś dzielić opinię publiczną.

