Okulary Tomasz Kota, fartuch Lindy i szalik Pietruchy. Do zgarnięcie na aukcji WOŚP

Tegoroczny finał WOŚP boje rekordy jeśli chodzi o pomysłowe propozycje. Wciąż głośno jest o nocowance z Julią Wieniawą, która w piątek 23 stycznia osiągnęła kwotę 86 tys. zł. Legendarny zespół Mr Zoob złożył autograf na fragmencie specjalnie przygotowanej przez WOŚP podłogi, a Katarzyna Bonda zaprosiła zwycięzcę swojej aukcji do świata literatury, zapewniając, że uczyni go bohaterem kolejnej książki.

Gwiazdy „Pojedynku” grają z WOŚP

Na tym tle filmowe aukcje „Pojedynku” wyróżniają się ilością i różnorodnością, przyciągając zarówno fanów kina, jak i kolekcjonerów unikatowych pamiątek.

Ekipa „Pojedynku” przygotowała aż 22 aukcje związane z filmem. Do wylicytowania są rekwizyty i elementy kostiumów noszone przez aktorów na planie, a do każdego przedmiotu dołączono plakat postaci z autografem. Wśród gadżetów znalazły się między innymi okulary i płaszcz Aidana Gillena, kaszkiet Paula Freemana, nieśmiertelnik, frak i mundur Jakuba Gierszała, szal, nieśmiertelnik i płaszcz Julii Pietruchy, okulary Wojciecha Mecwaldowskiego, fartuch Bogusława Lindy, a także unikatowy winyl z piosenką Korteza z filmu „Pojedynek”, wyprodukowany w jednym egzemplarzu! Aukcje potrwają do 16 lutego.

Rekwizyty z planu i rosnące stawki. Gwiazdor „Gry o tron” zaprasza

Jedną z bardziej symbolicznych aukcji jest szalik Julii Pietruchy. Aktorka, która zagrała główną rolę kobiecą w filmie w reżyserii Łukasza Palkowskiego, przekazała na WOŚP rekwizyt wykonany własnoręcznie na drutach w jednej ze scen. Jego wartość szybko zaczęła rosnąć (aktualnie 230 zł)., a zwycięzca otrzyma także plakat filmowej postaci z autografem aktorki.

Zainteresowanie wzbudza również garnitur Aidana Gillena, znanego między innymi z „Gry o tron”. Aktor, przebywając w Polsce na planie „Pojedynku”, poznał ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zdecydował się przekazać kostium, w którym wystąpił w filmie (aktualnie 367 zł). Sporym powodzeniem cieszy się także skórzany płaszcz Tomasza Kota, będący filmowym rekwizytem z widocznymi śladami użytkowania, co dla wielu licytujących może stanowić dodatkowy atut (aktualnie 305 zł).

Na aukcjach pojawiły się również okulary Tomasza Kota, frak Jakuba Gierszała, kożuszek Mateusza Kościukiewicza oraz fartuch Bogusława Lindy, który w „Pojedynku” wcielił się w rolę doktora Nowaka.

O czym jest film „Pojedynek”?

Akcja filmu przenosi widzów do 1939 roku, gdy świat pogrąża się w chaosie wojny. Tysiące wybitnych Polaków trafiają do rosyjskiej niewoli, gdzie poddawani są bezwzględnej indoktrynacji. Ambitny agent wroga podejmuje próbę złamania jednego z więźniów – młodego pianisty światowej sławy, którego postawa ma ogromny wpływ na współ osadzonych. Jego kapitulacja mogłaby pociągnąć za sobą kolejnych.

Rozpoczyna się psychologiczny pojedynek, pełen manipulacji, gróźb i obietnic. Jedni wierzą, że powrót do domu jest bliski, inni planują desperacką ucieczkę, nie zdając sobie sprawy, że czasu jest coraz mniej, a oprawca może uderzyć w każdej chwili.

