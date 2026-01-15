To oni będą reprezentować Polskę na Eurowizji. Znasz te nazwiska?

Telewizja Polska ujawniła listę ośmiu wykonawców, którzy powalczą w preselekcjach o prawo reprezentowania kraju w Konkursie Piosenki Eurowizji 2026. Niemal natychmiast po ogłoszeniu rozpętała się burza.

Eurowizja 2026 zaczyna się od grzmotu. Co będzie dalej?

Eurowizja 2026 wywołuje emocje, jakich dawno nie było. Tegoroczna edycja, która odbędzie się w Wiedniu, od początku rozgrywa się w cieniu politycznych sporów i ostrych reakcji fanów. Decyzja Europejskiej Unii Nadawców o dopuszczeniu do rywalizacji Izraela rozpaliła dyskusję w całej Europie i doprowadziła do bezprecedensowych ruchów. W efekcie Irlandia, Hiszpania, Islandia, Słowenia i Holandia zdecydowały się zrezygnować z udziału w konkursie.

Telewizja Polska już wcześniej zapowiadała, że nie zamierza wycofywać się z Eurowizji, mimo narastającej presji i podzielonych opinii. Ostateczne stanowisko TVP, ogłoszone 10 grudnia, wywołało sprzeciw części środowiska artystycznego, ale nie zmieniło decyzji nadawcy. Polska pozostaje w stawce i zaprezentuje się w pierwszym półfinale 12 maja (półfinały Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 odbędą się 12 i 14 maja, a wielki finał zaplanowano na 16 maja).

Kto powalczy o wyjazd do Wiednia? Zadecydują widzowie

Po tygodniach spekulacji Telewizja Polska ujawniła nazwiska artystów, którzy wezmą udział w polskich preselekcjach. O reprezentowanie kraju powalczą m.in. Alicja z utworem „Pray”, Anastazja z piosenką „Wild Child”, Basia Giewont z „Zimną wodą”, Jeremi Sikorski wykonujący „Cienie przeszłości”, Karolina Szczurowska z utworem „Nie bój się”, Ola Antoniak z „Don’t You Try”, Piotr Pręgowski z „Parawany tango” oraz Stasiek Kukulski z piosenką „This too shall pass”.

Zarówno słuchacze, jak i krytycy podkreślają, że to zestawienie od sasa do lasa, które łączy zarówno artystów w miarę znanych, jak i debiutantów. Przepadły duże nazwiska, pojawili się przedstawiciele najmłodszego pokolenia. Wśród kandydatów uwagę przyciąga Alicja Szemplińska, która już raz mogła wystąpić na Eurowizji, ale szansę zaprzepaściła szalejąca wówczas na świecie pandemia koronawirusa. Tteraz powraca z utworem „Pray” – dynamiczną kompozycją, która może przemówić do szerszej publiczności. Oprócz niej w preselekcjach pojawią się artystki i artyści prezentujący różne muzyczne style: Anastazja Maciąg z „Wild Child” proponuje bardziej ekspresyjną popową energię, Basia Giewont śpiewa o emocjach w „Zimna woda”, Karolina Szczurowska w „Nie bój się” stawia na osobisty przekaz, a Jeremi Sikorski prezentuje refleksyjny materiał w „Cieniach przeszłości”.

Dla wielu zaskoczeniem jest także obecność na liście Piotra Pręgowskiego, który dał się już poznać jako śpiewak w… kultowym serialu „Ranczo”. Część komentujących werdykt mówi wprost, że nie zna większości wykonawców.

Alicja Szemplińska



Alicja Szemplińska, występująca jako Alicja – polska piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka. Zwyciężczyni trzech talent show: Hit, Hit, Hurra! (2016), The Voice of Poland (2019) oraz Szansa na sukces. Eurowizja 2020 (2020). W 2020 roku otrzymała największe poparcie telewidzów oraz jurorów, dzięki czemu została reprezentantką Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Ten został jednak odwołany z powodu pandemii COVID-19. Podobnie jak Doda, pochodzi z Ciechanowa.



Anastazja Maciąg



Anastazja Maciąg - piosenkarka, autorka tekstów piosenek, influencerka i TikTokerka. Uczestniczka trzeciej edycji polskiej odsłony programu The Voice Kids (2020).



Basia Giewont



Basia Gąsienica-Giewont – piosenkarka, tekściarka, kompozytorka, aktorka teatralna i musicalowa, która łączy muzykę pop/alternatywną z elementami folku (folk-tronika). Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie, znana z występów w musicalach w Teatr Muzyczny Roma oraz udziału w programach „The Voice of Poland” i „Szansa na Sukces". Laureatka Grand Prix Festiwalu Edith Piaf, współpracowała z Adamem Sztabą i Grzegorzem Turnauem, śpiewała na albumie dla Ukrainy. Z wykształcenia aktorka scen muzycznych i kryminolog.



Jeremi Sikorski



Jeremi Sikorski – piosenkarz, muzyk i aktor. W 2006 zadebiutował jako artysta Teatru Muzycznego „Roma”, grając w spektaklach: Akademia pana Kleksa (2006–2007) i Aladyn JR (2011). W kwietniu 2014 roku wydał pierwszy singiel „Bez niej nie byłoby nas”., W 2021 roku usunął swoją dotychczasową twórczość ze wszystkich serwisów cyfrowych, rok później wraz z tekściarzem Kevinem Mglejem powołał wytwórnię muzyczną Unity Records, której został prezesem.



Karolina Szczurowska



Karolina Szczurowska - artystka młodego pokolenia, która zadebiutowała w 2018 roku w programie „The Voice of Kids”. Dwa lata później wydała swój debiutancki album pt. „KARO”, dobrze przyjęty przez dziennikarzy oraz słuchaczy. W 2021 roku artystka wzięła udział w dorosłej edycji programu „The Voice of Poland”.



Ola Antoniak



Ola Antoniak - młoda, utalentowana wokalistka, która zdobyła popularność dzięki udziałowi w siódmej edycji programu "The Voice Kids", gdzie dotarła do finału, zachwycając potężnym głosem i wykonaniem trudnych utworów, takich jak "Hurt" Christiny Aguilery, stając się faworytką zarówno publiczności, jak i trenerów. Jest pasjonatką muzyki, gry na pianinie, a także malowania i sportu, a jej talent wokalny porównywany jest do początków kariery Christiny Aguilery.



Piotr Pręgowski



Piotr Pręgowski - aktor, piosenkarz i samorządowiec, ikona serialu „Ranczo” jako Patryk Pietrek. Ma bogatą karierę filmową i dubbingową, prowadził „Od ucha do ucha” w „Disco Relax” i organizował Festiwal Piosenki Ranczerskiej. Był też radnym sejmiku kujawsko-pomorskiego z PSL.



Stasiek Kukulski



Stasiek Kukulski - uczestnik „The Voice Kids”, zwycięzca programu „Szansa na sukces. Opole 2025”, laureat Nagrody Publiczności w konkursie „Debiuty” na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Teraz stoi przed kolejną ogromną szansą – znalazł się w ścisłym finale polskich preselekcji do Eurowizji 2026. Wbrew pozorom nie jest spokrewniony z Natalią Kukulską, ale pochodzi z rodziny o silnych tradycjach muzycznych. Jego ojciec, mjr Łukasz Kukulski, jest kapelmistrzem Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, klarnecistą oraz dyrygentem chóru, a mama, Iwona Kukulska, ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku, jest trenerką wokalu oraz nauczycielką gry na fortepianie. Czytaj też:

