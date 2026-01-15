Tak Maryla Rodowicz wsparła WOŚP. Fani będą zachwyceni!

Artystka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym ujawniła, czy i w jaki sposób włączy się w tegoroczną edycję akcji Jurka Owsiaka. Okazuje się, że na fanów czeka coś więcej niż symboliczny gest.

Wielki finał WOŚP coraz bliżej

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 25 stycznia. Tegoroczna edycja koncentruje się na wsparciu onkologii i hematologii dziecięcej, a akcja prowadzona jest pod hasłem „Zdrowe brzuszki naszych dzieci”. Zebrane środki mają zostać przeznaczone na diagnostykę i leczenie chorób układu pokarmowego u najmłodszych pacjentów.

Jak co roku, akcję wspierają nie tylko wolontariusze z puszkami, ale także artyści i celebryci, którzy przekazują na aukcje wyjątkowe przedmioty i doświadczenia. Znaleźć wśród nich można m.in. autograf zmarłej w ubiegłym roku Joanny Kołaczkowskiej, czy mocno nietypową usługę, którą wykona Maciej Musiał. W tym gronie znalazła się również Maryla Rodowicz.

Maryla Rodowicz zdradziła, co wystawiła na aukcję

Piosenkarka opublikowała na Instagramie wpis, w którym zachęca do licytowania swojej oferty na rzecz WOŚP. Z opisu aukcji wynika, że zwycięzca otrzyma nie tylko unikatowy przedmiot, ale również osobiste spotkanie z legendą polskiej sceny.

„Maryla Rodowicz – ikona polskiej sceny – przekazuje na aukcję WOŚP limitowane okulary Jurka Owsiaka nr 115, stworzone specjalnie z okazji 34. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jednak nie wszystko! Zwycięzca aukcji otrzyma również wejściówkę na wybrany koncert Maryli Rodowicz w 2026 roku (lista koncertów dostępna na stronie marylarodowicz.pl) oraz krótkie spotkanie za kulisami, podczas którego Artystka osobiście przekaże nagrodę” – czytamy w opisie oferty.

Maryla Rodowicz dodatkowo zwróciła się bezpośrednio do fanów w mediach społecznościowych, jasno dając do zrozumienia, że warto włączyć się w licytację. „Kultowe Jurkowe okulary mogą być Wasze. Szukajcie mojej aukcji dla WOŚP na Allegro!” – napisała artystka.

