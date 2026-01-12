Amal Clooney z wizytą w Polsce. Bez słynnego męża?

Jej wizyta nie jest jednak związana ani z udziałem w jakiejś głośnej sprawie, ani z wakacjami w naszym kraju wraz ze słynnym mężem, ale z udziałem w wydarzeniu Impact’26, które odbędzie się 13 i 14 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. O co chodzi?

Kim jest Amal Clooney

Nazwisko Amal Clooney rzadko bywa kojarzone z mediami stricte prawniczymi, częściej pojawia się w kontekście spraw międzynarodowych i głośnych procesów, a jeszcze częściej – jako żona wielkiego hollywoodzkiego gwiazdora. Tymczasem Amal jako adwokatka reprezentowała ofiary zbrodni wojennych, dziennikarzy oraz osoby ścigane przez autorytarne reżimy. W przeszłości brała udział m.in. w postępowaniach przeciwko bojownikom ISIS oskarżonym o ludobójstwo Jazydów oraz w sprawach dotyczących wolności słowa, w tym obrony Juliana Assange’a.

Clooney jest absolwentką Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz New York University School of Law. Doświadczenie zdobywała m.in. w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości w Hadze oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pracowała w biurze sędzi Sądu Najwyższego USA Sonii Sotomayor. Jest adwokatem dopuszczonym do wykonywania zawodu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA, a także profesorem wizytującym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Tym zajmuje się żona George'a Clooneya

W swojej praktyce zawodowej Clooney koncentruje się na sprawach związanych z naruszeniami praw człowieka, odpowiedzialnością karną sprawców zbrodni wojennych oraz ochroną wolności prasy. Była w przeszłości Specjalnym Wysłannikiem brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ds. Wolności Mediów. Jest również współautorką publikacji „The Right to a Fair Trial in International Law”, wykorzystywanej w praktyce prawniczej i akademickiej.

W 2016 r. wraz z mężem założyła Clooney Foundation for Justice, która prowadzi działania w kilkudziesięciu krajach. Fundacja monitoruje procesy sądowe w państwach zagrożonych brakiem praworządności oraz zapewnia pomoc prawną osobom prześladowanym za korzystanie z wolności słowa. Jednym z obszarów jej aktywności są także sprawy dotyczące praw kobiet oraz wsparcie dla młodych prawniczek z Afryki.

Kontekst wizyty w Polsce. Wystąpienie na Impact’26

Przyjazd Amal Clooney do Polski zapowiadany jest w czasie trwającej wojny za wschodnią granicą kraju. Prawniczka angażuje się w inicjatywy związane z dokumentowaniem i rozliczaniem rosyjskich zbrodni wojennych, m.in. poprzez projekt „The Docket”. Jej wystąpienie w Poznaniu ma dotyczyć zależności między praworządnością, bezpieczeństwem państw i stabilnością gospodarczą.

Amal Clooney wystąpi podczas Impact’26, który odbędzie się w dniach 13–14 maja 2026 r. na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Zgodnie z informacjami organizatorów, jej udział zaplanowano w ramach głównej części programu wydarzenia.

