Znany muzyk uderzył w Donalda Trumpa. „Mogę być wsadzony do więzienia”

Choć Donaldowi Trumpowi udało się wygrać wybory prezydenckie i ponownie objąć władzę w Stanach Zjednoczonych, spotyka się z dużą krytyką ze strony społeczeństwa. Wśród przeciwników jego polityki jest wiele gwiazd, jak m.in. George Clooney, Lady Gaga, Shakira czy Jane Fonda. Teraz publicznie głos w temacie biznesmena zabrał też Neil Young, który nie ukrywa swojej niechęci wobec Trumpa.

Neil Young krytykuje Donalda Trumpa

Neil Young to kanadyjsko-amerykański gitarzysta, wokalista i kompozytor rockowy, który rozpoczął karierę pod koniec lat 60. XX wieku. Przez blisko pół wieku stworzył dziesiątki utworów i najróżniejszych kompozycji, za które został doceniony i dwukrotnie wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame (solowo w 1995 roku oraz z zespołem Buffalo Springfield dwa lata później). Choć obecnie ma 79 lat, nie zamierza przejść na emeryturę i cały czas koncertuje. Jest aktywny także w mediach społecznościowych.

Ostatnio Neil Young wyraził w sieci obawy, dotyczące powrotu do USA po zakończeniu europejskiej trasy koncertowej, która rozpoczyna się już w czerwcu. Gitarzysta odwiedzi m.in. Szwecję, Norwegię oraz Francję. Przez to, że otwarcie krytykuje administrację Donalda Trumpa i samego prezydenta, muzyk (który ma podwójne obywatelstwo — USA i Kanady) obawia się, że może zostać zawrócony lub nawet zatrzymany na granicy.

„Jeśli będę grał muzykę w Europie i mówił o Donaldzie J. Trumpie, mogę być jednym z tych, którzy wrócą do Ameryki i zostaną zawróceni lub wsadzeni do więzienia, by spać na cementowej podłodze z aluminiowym sufitem. To dzieje się teraz cały czas” – napisał Young.

Gitarzysta dodał, że jeżeli nie będzie mógł wjechać na terytorium USA, to jego amerykańska trasa koncertowa zostanie odwołana. Tym samym obawia się, że rozczaruje swoich fanów, którzy zakupili bilety na jego sierpniowe występy. Równocześnie zapowiedział jednak, że nie zamierza rezygnować z wyrażania swoich poglądów. Co więcej, Neil Young na swojej stronie określił Trumpa jako najgorszego prezydenta w historii USA.

