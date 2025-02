Gwiazda polskich seriali ledwo uszła z życiem. „Nie dawali mi żadnej szansy”

Alina Kamińska w 1991 roku ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, a następnie związała się z Teatrem Bagatela w Krakowie. Pojawiła się także w takich produkcjach, jak m.in. „Na dobre i na złe”, „Czas honoru”, „Klan”, „Prawo Agaty”, „Ojciec Mateusz”, „Miasto 44”, „Pierwsza miłość” czy „1800 gramów”. W zeszłym roku jednak jej kariera zatrzymała się w miejscu, a wszystko przez niezwykle ciężki stan zdrowia.

Alina Kamińska walczyła o życie

Podczas zeszłorocznej wyprawy w góry Alina Kamińska przeżyła drastyczny wypadek. Aktorka w pewnym momencie poczuła silny ból. Diagnoza była okrutna: doszło do nagłego pęknięcia tętniaka mózgu. – Moje rozpędzone życie zatrzymało się bez ostrzeżenia. W mojej głowie pękł tętniak. (...) Lekarze nie dawali mi kompletnie żadnej szansy, a moja córka musiała żyć ze świadomością, że każda jej wizyta w szpitalu może być tą ostatnią. Przez pierwsze tygodnie Ola słyszała, że mama nie przeżyje, a jeżeli to się uda, to będę już tylko rośliną. Dziś wielu lekarzy przyznaje, że mój powrót do życia i fakt, że z tego całkowicie wyszłam to cud i ewenement medyczny – mówiła Alina Kamińska w rozmowie z „Medonetem”.

Nie jest tajemnicą, że powrót do zdrowia był dla aktorki niezwykle wymagający. Choć lekarze nie dawali jej szans na przeżycie, to dziś 57-latka wróciła już nawet do pracy. Niedawno Alina Kamińska udzieliła także wywiadu dla „Dzień Dobry TVN”, w którym nie ukrywała, że rozpoczęła nowe, drugie życie. – Witam cud. Podobno jesteś cudem i ewenementem medycznym – tak przywitała aktorkę Dorota Wellman.

– Tak do mnie też lekarze mówili, że to jest po prostu cud i nieprawdopodobne, że ja w tak doskonałym stanie z tego wszystkiego wyszłam i jestem. I jestem w swoim drugim życiu. (...) Nowe życie jest pełne spokoju i dystansu. Inaczej patrzę na wiele rzeczy. Inaczej reaguję na wiele rzeczy, które wcześniej doprowadzały mnie do nerwów. Teraz wiem, co jest najważniejsze – wyznała Alina Kamińska.

Podczas rozmowy z Dorotą Wellman aktorka przyznała również, że miewała momenty załamania. Wówczas myślała, że nie powróci już do zdrowia. – Ja nie poznawałam swojego ciała, nie poznawałam siebie. Leżałam i myślałam: „Czy się uda?”, „Kim jestem?” – wyznała 57-latka.

