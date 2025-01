Joanna Racewicz trafiła do szpitala. „Zdrowie jest najważniejsze”

Joanna Racewicz w 2004 roku wyszła za oficera BOR-u, Pawła Janeczka, któremu cztery lata później urodziła syna Igora. Niestety ich szczęście nie trwało długo, bowiem mąż prezenterki 10 kwietnia 2010 r. zginął w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Jego śmierć dziennikarka przypłaciła poważną chorobą. „Im głośniej krzyczysz «nie», tym mocniej zaciska się żelazna obręcz. Im częściej usłyszysz: «weź się w garść», tym intensywniej czujesz, że już jesteś w garści potwora silniejszego niż wszystko, czego doświadczyłeś. Znam go lepiej, niż bym chciała” – opisywała swoją walkę z depresją. Choć od tamtej pory wydawało się, że dziennikarka cieszy się dobrym zdrowiem, nic bardziej mylnego. Właśnie opublikowała ujęcie ze szpitala.

Joanna Racewicz w szpitalu

Jeszcze kilka dni temu 51-letnia gwiazda telewizji zaledwie dwa dni wcześniej była gościem na urodzinach kierowcy rajdowego 95-letniego Sobiesława Zasady. „To był wieczór pełen wspomnień, anegdot, podróży sentymentalnych i cudnych opowieści” – pisała Joanna Racewicz w sieci. Zaledwie dwa dni później prezenterka przywitała się jednak ze swoimi fanami w sieci prosto ze szpitalnego łóżka.

Dziennikarka w środę 29 stycznia opublikowała wideo, w którym wspomniała o aukcji WOŚP. – Dzień dobry, czy ktoś z Państwa ma ochotę na takie okulary, które zmieniają świat, czerwone okulary Jurka Owsiaka z ostatniego 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Identyczne Jurek miał w niedzielę podczas finału i tylko 200 takich jest do wylicytowania. Zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie. W komplecie kolorowe etui i certyfikat z numerem i z odręcznym podpisem. Gdyby ktoś miał ochotę podzielić się dobrem, to naprawdę nie oszczędzajcie, proszę ani serc, ani portfeli – opowiadała dziennikarka.

– O czym mówiłam ja, Joanna Racewicz, ze szpitala. Tu też pełno serduszek. Bo zdrowie, jak wiadomo, jest najważniejsze – dodała.

Internautów zmartwił owy filmik, ponieważ widać na nim, że Joanna Racewicz przebywa w szpitalu. W tle można zauważyć fragment sali szpitalnej, natomiast na ręku prezenterki można dostrzec bandaż, który chroni założony wenflon. Dziennikarka nie zdecydowała się jednak na ujawnienie powodu hospitalizacji.

