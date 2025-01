Mąż Dominiki Chorosińskiej stracił stanowisko. Trwa kontrola

Michał Chorosiński i Dominika Chorosińska od 2002 roku są małżeństwem. Choć dwa razy przechodzili kryzys związany ze zdradą, nadal są razem i wspólnie wychowują sześcioro dzieci. Wiadomo, że oboje próbowali swoich sił w aktorstwie – Dominika zaistniała w produkcjach „M jak miłość”, „Barwy szczęścia” i „Zostać miss”, z kolei Michał pojawiał się w „Lombard. Życie pod zastaw”, „M jak miłość” oraz „Korona królów. Jagiellonowie”. Później ona postanowiła rozwijać karierę w polityce, zaś on został dyrektorem teatru i wywołał wiele kontrowersji.

Michał Chorosiński stracił dyrektorskie stanowisko

Mąż Dominiki Chorosińskiej na stałe pracuje w Teatrze Klasyki Polskiej, w 2022 roku wziął jednak udział w konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. artystycznych w Teatrze Jaracza w Łodzi. Choć początkowo został odrzucony głosami zespołu, to finalnie Zarząd Wojewódzka Łódzkiego powołał go na to stanowisko. Co więcej, później aktor posadę dyrektora tej placówki.

Pracownicy teatru wówczas protestowali, skarżąc się na narzucanie im artystów „bez osiągnięć i kwalifikacji” do kierowania ważną instytucją. Następnie część zespołu opublikowała list otwarty, w którym wypomniała Michałowi Chorosińskiemu zdobycie stanowiska dzięki znajomościom oraz nieprofesjonalne podejście do współpracowników. W mediach pojawiały się także informacje o rozbijaniu zespołu, braku znajomości dotychczasowego repertuaru, nierealizowaniu obietnic i zatrudnianiu znajomych o bliskich mu poglądach. „Gazeta Wyborcza” z kolei wspominała o jego nerwowym charakterze.

Mimo tego, że Michał Chorociński zaprzeczał tym doniesieniom, to we wrześniu 2024 złożył rezygnację ze stanowiska. Teraz z kolei „Onet” poinformował, że w Teatrze Jaracza w Łodzi trwa kontrola, która ma zbadać, jak wyglądało zarządzanie tą instytucją przez odchodzącego aktora. Tymczasem 49-latek wrócił do występów w Teatrze Polskim we Wrocławiu, gdzie wcześniej był zatrudniony. Cały czas można go też oglądać w „Klanie” i w „Koronie królów”.

