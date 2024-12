Katarzyna Cerekwicka apeluje do banku. „Nie mam dostępu do własnych pieniędzy”

Katarzyna Cerekwicka od lat występuje na scenie, ciesząc publiczność takimi hitami, jak m.in. „Na kolana” czy „S.O.S”. Choć skupia się głównie na swojej działalności artystycznej, tym razem w mediach społecznościowych wspomniała o problemach w życiu prywatnym. Okazuje się, że bank zablokował jej kartę płatniczą oraz konto.

Katarzyna Cerekwicka chce odzyskać pieniądze

Kasia Cerekwicka zaskoczyła swoich obserwatorów szczerym wpisem. Wokalistka opublikowała na Facebooku post, w którym opowiedziała, w jakiej sytuacji się znalazła. Okazuje się, że tuż po świętach próbowała skorzystać z karty płatniczej, lecz było to niemożliwe. Ponadto, podobno od 27 grudnia nie otrzymała żadnej pomocy ze strony działu obsługi klienta swojego banku. „Zwracam się z reklamacją dotyczącą państwa działań w zakresie blokowania mojej karty płatniczej oraz środków z konta firmowego z rzekomych powodów bezpieczeństwa. Robię to publicznie, ponieważ nie mam już ani przestrzeni, ani cierpliwości, aby ponownie kontaktować się z państwa infolinią!” – grzmiała.

Następnie Katarzyna Cerekwicka wyznała, że mierzy się z „ogromnymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności gospodarczej”. Zarzuciła też przedstawicielom instytucji „nieudolność i brak odpowiedzialności”. Dodała: „Uważam, że jest to sytuacja niedopuszczalna i skandaliczna, a sposób, w jaki Państwa bank zarządza tego typu sytuacjami daleko odbiega od standardów profesjonalizmu”.

„Mimo wielokrotnych rozmów i zapewnień o rozwiązaniu problemu, nadal nie mogę korzystać z moich własnych środków firmowych. (...) Tymczasem nie istnieją żadne racjonalne podstawy do blokady karty ani środków – wszelkie transakcje były przeze mnie autoryzowane i zgodne z moim zwyczajowym sposobem korzystania z konta” – tłumaczyła.

Piosenkarka podkreśliła swoje oburzenie systemem zabezpieczeń banku, który według niej jest „nie tylko nieefektywny, ale wręcz absurdalny”. Cerekwicka przekazała również, że nie jest pierwszą osobą, która boryka się z takimi problemami. „Żądam natychmiastowego odblokowania mojej karty oraz pełnego dostępu do środków finansowych na koncie. Oczekuję również szczegółowego wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawienia konkretnych działań, które mają zapobiec takim incydentom w przyszłości” – podsumowała.

Co ciekawe, biuro prasowe banku odpowiedziało już na apel wokalistki „Przykładamy ogromną wagę do bezpieczeństwa, stosujemy zaawansowane narzędzia ochrony. Przepraszamy, jeżeli czasem wiążą się z tym pewne niedogodności. Generalnie, w przypadku blokady karty z powodów bezpieczeństwa wysyłamy SMS z informacją o blokadzie karty i o tym w jaki sposób można ją odblokować” – napisało w wiadomości przesłanej do „Wirtualnej Polski”.

