Krzysztof Ibisz jako Kevin sam w domu! Polsat ogłasza ważną informację na temat świąt

Jak co roku, zgodnie z tradycją, Kevin będzie obecny w każdym domu podczas wigilijnego wieczoru. Z tej szczególnej okazji, od telewizja Polsat przygotowała specjalny spot, w którym wystąpiły znane gwiazdy: Krzysztof Ibisz, Piotr Cyrwus i Kabaret Skeczów Męczących. To właśnie ci ulubieńcy widzów przygotowali niezwykle zabawne zaproszenie do wspólnego spędzenia Wigilii z Polsatem.

Najbardziej kultowe sceny z hitu „Kevin sam w domu” znają wszyscy Polacy. Tym jednak razem w roli Kevina krzyczącego przed lustrem zobaczymy Krzysztofa Ibisza. W rolę włamywaczy wcielili się artyści z Kabaretu Skeczów Męczących, a Piotr Cyrwus stał się strasznym sąsiadem. Zobaczcie sami:

„Kevin sam w domu” w Polsce. Kiedy emisja w święta?

Historia małego chłopca, który przypadkiem zostaje sam w domu i w brawurowy sposób broni go przed włamywaczami, zdobyła serca widzów na całym świecie, ale w Polsce zyskała status kultowego hitu.

Film zadebiutował na antenie Polsatu 25 lat temu i od tamtej pory stał się niemal nieodłącznym elementem świątecznej ramówki. Od tego czasu, mimo kilkukrotnych prób rezygnacji z jego emisji, Polsat musiał wracać do tej tradycji – głównie pod wpływem nacisków fanów, którzy zalewali stację prośbami i petycjami.

Dla wielu Polaków seans "Kevina" to obowiązkowy punkt Wigilii, który zjednuje pokolenia i wprowadza świąteczną atmosferę pełną nostalgii i humoru. Ta wyjątkowa więź z filmem pokazuje, jak popkultura potrafi przenikać do codziennych rytuałów i budować wspomnienia.

W tym roku tradycyjnie „Kevin sam w domu” emitowany będzie w telewizji w Wigilię o godz. 20.00 na antenie Polsatu.

