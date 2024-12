Po odejściu Bogumiły Wander jej mąż rusza w ostatni rejs. „To terapia”

Przez lata Bogumiła Wander była ikoną polskiej telewizji, która dzięki swojej urodzie, talentowi, a także urokowi osobistemu podbiła serca milionów Polaków. Od 2005 roku była w związku małżeńskim z Krzysztofem Baranowskim. Choć tworzyli niezwykle zgodną parę i bardzo się kochali, to ostatnie lata ich relacji nie należały do najprzyjemniejszych. Wszystko z powodu choroby uwielbianej spikerki. Teraz jej mąż ujawnił, co zamierza zrobić po śmierci ukochanej.

Krzysztof Baranowski o życiu bez Bogumiły Wander

W ostatnich latach swojego życia Bogumiła Wander nie pamiętała swojej wielkiej kariery. Prezenterka zmagała się z chorobą Alzheimera i przebywała w domu opieki. — Żona nie kojarzy kwiatów, bardziej kojarzy pocałunek. Taki „prezent” otrzymuje co tydzień, kiedy ją odwiedzam — mówił „Plejadzie” Krzysztof Baranowski w 2023 roku.

Finalnie ikona TVP zmarła 30 lipca 2024 roku w wieku 80 lat. Teraz jej mąż udzielił wywiadu i w rozmowie z Piotrem Jaconiem z TVN24 powspominał ukochaną. Dziennikarz zapytał Krzysztofa Baranowskiego m.in. o to, jak chce pamiętać swoją żonę. – Ciągle jako gwiazdę. Byłem mężem najpiękniejszej kobiety w Polsce. To nie to, że ja to mówię, ale wszyscy widzieli! Bo to była uznana gwiazda, a zupełnie taką gwiazdą nie była w życiu domowym. Ciepła, miła kobieta, solidna – wyjawił.

Następnie mąż zmarłej prezenterki opowiedział o swoich planach. Okazuje się, że 86-letni żeglarz, który jako pierwszy Polak dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską, chce udać się w ostatni samotny rejs dookoła świata. Zdradził, że jest to dla niego forma terapii po odejściu żony.

– Jedna z przyczyn, dla której nie waham się ruszyć w rejs, to jest też jakby terapia. Byliśmy w różnych rejsach razem, co jest dość niezwykłe, jeśli chodzi o taką damę telewizyjną, ale spotykaliśmy się w pół drogi. Tak samo dla mnie niezwykłe jest to, że chodziłem na czerwony dywan i na ściankę się fotografować, bo to zupełnie nie leży w mojej naturze. Trzeba wszystko przeżyć. I tak te cztery lata były ciężkie – wyznał Krzysztof Baranowski.

