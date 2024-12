Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki nagrali wspólnego TikToka. „#BiałeMałżeństwo”

Przypomnijmy, Marianna Schreiber jest obecnie w trakcie rozwodu z Łukaszem Schreiberem, politykiem PiS-u i byłym ministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Małżeństwo rozpadło się wbrew woli celebrytki – o czym głośno mówiła w sieci i wielu wywiadach. Teraz była liderka partii politycznej „Mam dość” znalazła nową miłość. Jest nią Przemysław Czarnecki, wieloletni poseł PiS, obecnie radny sejmiku dolnośląskiego, a prywatnie syn Ryszarda Czarneckiego, europosła.

Po tym, jak na jaw wyszło, że Czarnecki spotyka się ze Schreiber, w sieci zaroiło się od komentarzy. Polityk PiS przekonywał wówczas na portalu X, że żaden hejt nie zniszczy jego uczucia do ukochanej. „Rozumiem oburzenie wielu osób, ale nie zniszczy mojego uczucia do mojej partnerki. A z mojej strony jest to ogromna miłość” – napisał.

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki żartują na TikToku. „Białe małżeństwo”

Marianna Schreiber z kolei przyznała, że sprawa ją nieco przerosła i przekonywała, że „ona tylko chciała spróbować być szczęśliwa”. Wygląda na to, że związek pary kwitnie, ponieważ właśnie na TikToku pojawiło się ich wspólne nagranie. Schreiber i Czarnecki próbowali nagrać własną wersję popularnego wyzwania „Słuchamy, nie oceniamy”. Nie zabrakło wątków politycznych, śmiechu i nawiązań do przeszłości polityka PiS.

– Nie jestem człowiekiem PiS-u, oszukałem cię, jestem człowiekiem Platformy Obywatelskiej – żartował Czarnecki.

Schreiber odpłaciła się podobnym żartem. – Ja się widuję z tobą tylko dla pienią... – zaczęła mówić, jednak nagranie zostało ucięte. „Może dobrze, że nie dokończyłam” – dodała w opisie do wideo, publikując też hasztag „biały związek”, który jest określeniem małżeństwa, w którym mąż i żona nie współżyją ze sobą seksualnie.

Czytaj też:

Faustyna uderza w Danutę Martyniuk: Lubi się pastwić nad kobietamiCzytaj też:

Finał „The Voice of Poland” był ustawiony? Zwyciężczyni pracowała w programie