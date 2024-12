Gwiazdor „Harry'ego Pottera” wpadł w tarapaty. W tle duże pieniądze

Rupert Grint znany jest z serii filmów o „Harrym Potterze”, w której wcielał się w najlepszego przyjaciela tytułowego bohatera, rudowłosego Ronalda Weasley'a. 36-letni obecnie aktor właśnie przegrał sprawę sądową z brytyjskim urzędem skarbowym. Przez to jego majątek uszczupli się o ponad 9 milionów złotych.

Rupert Grint przegrał sprawę sądową

W 2019 roku brytyjska skarbówka rozpoczęła śledztwo w sprawie Ruperta Grinta. Specjaliści postanowili dokładnie się przyjrzeć zeznaniu podatkowemu aktora za 2012 rok. Urząd stwierdził bowiem, że gwiazdor kultowej serii błędnie zaklasyfikował (jako aktywa kapitałowe, a nie dochód, który podlega wyższemu opodatkowaniu) 4,5 mln funtów pochodzących ze sprzedaży DVD z filmami o Harrym Potterze, praw do emisji telewizyjnych, streamingów oraz innych źródeł.

Rupert Grint chciał sprytnie wykorzystać lukę finansową do próby obniżenia swoich płatności podatkowych, lecz nie umknęło to brytyjskiemu urzędowi skarbowemu. Aktor tłumaczył później, że „nie jest za bardzo zaangażowany w zarządzaniu swoimi finansami”, jednak sędzia Barbara Mosedale stwierdziła, że 36-latek „częściowo świetnie wiedział, co robi”. Z tego względu musi zapłacić His Majesty's Revenue and Customs (HMRC) 1,8 mln funtów, czyli ponad 9,3 mln złotych.

To jednak nie wszystko. „The Telegraph” podał, że odtwórca roli Ronalda Weasley'a rozważał rady doradców podatkowych, którzy zalecali mu zmiany dat w dokumentach, dzięki czemu mógłby korzystać z przepisów prawnych obowiązujących we wcześniejszym, niżej opodatkowanym, okresie. Aktor wówczas nie skorzystał z tego rozwiązania i poprosił o wykonanie rozliczeń podatkowych swojego ojca. Warto dodać, że to nie pierwsze tarapaty, w jakie wpadł aktor. Otóż Rupert Grint już w 2016 roku przegrał jedną sprawę, w wyniku której musiał następnie wpłacić milion funtów zaległego i źle naliczonego podatku.

