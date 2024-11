Gwiazdor „W garniturach” ujawnił kulisy odejścia z serialu. Zmagał się z uzależnieniem

Patrick J. Adams wcielał się przez siedem sezonów serialu „W garniturach” w postać Mike’a Rossa u boku Gabriela Machta jako Harveya Spectera. Później powrócił jeszcze do produkcji w jej dwóch ostatnich odcinkach. Adams wielokrotnie opowiadał o swojej pracy na planie jednego z najbardziej popularnych seriali ostatnich lat. Wiele razy w kontekście współpracy z Meghan Markle, która później została żoną księcia Henryka i księżną Sussexu.

Dlaczego serialowy Mike Ross odszedł z serialu „W garniturach”?

Tym razem jednak w podcaście „Diner's On Me” Jessego Tylera Fergusona, odniósł się do własnych doświadczeń na planie serii. Przyznał, że ostatni sezon „W garniturach” był dla niego jednym z najgorszych okresów w życiu.

– Nie dbałem o swoje zdrowie psychiczne, za dużo piłem. Żyłem w strefie, w której nie byłem w pełni świadomy. Byłem nieszczęśliwy, wpadałem w stany depresyjne. Nie miałem narzędzi, aby sobie z tym poradzić, poza wydawaniem pieniędzy i piciem. Nie wiedziałem, jak o tym rozmawiać. Zdawałem sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie powinienem podjąć jakieś kroki, ale tego nie robiłem – tłumaczył.

Adams przyznał, że sięgał po alkohol, aby poradzić sobie ze swoją niepewnością i lękami. – I to po prostu działało. Z pewnością odbijało się to na moim związku, ale też sprawiało, że byłem bardzo nieobecnym ojcem. To był dla mnie punkt krytyczny, w którym pomyślałem, że muszę przestać chyba pić, bo nie chce być „tym ojcem”. Myślę, że najlepszą rzeczą, jaką kiedykolwiek dla siebie zrobiłem było to, że przestałem pić – podkreślił.

Adams ma dwie córki, 6-letnią Aurorę, 6 lat i 3-letnią Elliot, ze swoją żoną, gwiazdą serialu „Pretty Little Liars” Troian Bellisario. Są małżeństwem od 2016 roku.

– Jedynym powodem, dla którego mógłbym zostać w serialu, byłyby pieniądze. Nie wiedziałem, co jeszcze mogę zaoferować. Czasami budzę się w środku nocy i myślę o tym, ile przez te dwa sezony zarobił Macht, ale przez sekundę nie żałowałem tej decyzji (o odejściu z serialu – red.). To była właściwa droga, nadszedł na to czas – dodał.

Serial „W garniturach” w zeszłym roku trafił na Netflix i odnotował ogromny wzrost popularności. Łącznie widzowie poświęcili na niego 57,7 mld minut. Gabriel Macht, czyli serialowy Harvey Specter, powróci w nadchodzącym spin-offie serii „Suits LA”.

Czytaj też:

Takiego debiutu na Netflix dawno nie było. Oglądalność rozbiła bank – 14,7 mln w tydzień!Czytaj też:

Głośny thriller z 2024 roku trafił w końcu do sieci! Mega hit wbije was w fotele