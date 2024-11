Polska gwiazda Netfliksa zatrzymana za przemyt narkotyków. Odcina się od zarzutów

27-letnia polska gwiazda miała chcieć przemycić narkotyki o wartości 150 tys. funtów na pokładzie samolotu z Tajlandii. Została zatrzymana przez celników na lotnisku w Manchesterze z dwiema dużymi walizkami zawierającymi 40 kg marihuany.

Olga B. twierdzi, że torby dał jej znajomy o imieniu „Tex”. 27-latka powiedziała, że Tex zapłacił za jej loty i chciał, żeby przywiozła markowe ubrania i zegarki z Phuket. „The Sun” podaje, że Polka została aresztowana, a później przyznała się do winy za udział w oszukańczym obejściu zakazu importu narkotyków klasy B.

Sędzia John Potter, którego słowa cytuje brytyjski portal, powiedział, że była gwiazda reality show wpadła w długi w wysokości 16 tys. funtów, próbując sfinansować swój wystawny styl życia. według niego, B. „żyła ponad stan”, więc uciekła się do przestępstwa, aby spłacić swój dług. Dlatego zgodziła się polecieć do Tajlandii, aby eksportować markowe rzeczy z kraju w zamian za zapłatę w wysokości 18 tys. funtów.

Kobieta miała zameldować się w hotelu w Tajlandii 10 października, a następnie spotkać z przyjacielem „Texa”, który dał jej pieniądze, za które miała kupić walizki do przemytu towarów. Twierdzi, że miała także dostarczyć rzeczy, które przykryją towary w walizkach. Kiedy 20 października została zatrzymana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, powiedziała jednak, że sama spakowała torby. Później okazało się, że pod ubraniami znajdowało się kilka próżniowo zapakowanych toreb z marihuaną. Łączna waga narkotyków wynosiła 39,4 kg – co oznacza, że były warte ponad 157 tys. funtów.

Sędzia Potter dodał, że kobieta postanowiła zaufać kogoś, kogo ledwo znała. – Działałaś pod nadzorem innych, potencjalnie dla zysku. Jestem pewny, że potrafisz sobie wyobrazić, jaką szkodę narkotyki w hurtowej cenie wyrządzają naszym społecznościom, gdy są sprzedawane dla zysku. Tym, co zrobiłaś, bezpośrednio się do tego przyczyniłaś – dodał.

Olga B. została skazana na 10 miesięcy więzienia. Wyrok został zawieszony na dwa lata.

Kim jest Olga B?

W 2022 roku Olga B. pojawiła się w 3. sezonie brytyjskiej edycji show Netfliksa „Too Hot to Handle”. Przedstawiając się dała znać, że pochodzi z Polski, choć teraz mieszka w Surrey w Wielkiej Brytanii.

– Hej, mam na imię Olga. Jestem polską imprezowiczką i jestem tu, by dodać trochę wschodnioeuropejskiego smaczku, na zdrowie – mówiła o sobie.

– Nie zastanawiam się dwa razy, zanim coś zrobię. Lubię spędzać miło czas, gdy jestem z kimś, imprezować, tańczyć. Jeśli ktoś mi się nie spodoba, na pewno mu to powiem. Nie zamierzam marnować jego czasu. Szukam chłopaka, z którym będę mogła imprezować, bawić się, który będzie mnie rozśmieszał i w którym potencjalnie się zakocham… Oczywiście musi być też dobry w łóżku. Idę tam, by namieszać i gwarantuję, że właśnie to zrobię – dodała.

Olga B. prowadzi też popularne konto na Instagramie. Obserwuje ją ponad 111 tysięcy ludzi. Regularnie zamieszcza tam zdjęcia swoich stylizacji, a także fotki z licznych imprez i podróży.