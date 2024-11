Polityk PiS tańczył w zespole disco polo. „Nie powiodło mu się”

Marcin Miller od ponad trzech dekad jest niekwestionowaną ikoną disco polo. 54-latek założył zespół Boys, który odpowiada m.in. za takie hity, jak „Jesteś szalona” czy „Wolność”. Teraz pojawił się w programie „RAPtowneRozmowy” Bartosza Boruciaka na antenie MixtapeTV i udzielił szczerego wywiadu. Wspomniał o religii i polityce.

Marcin Miller o polityce

Choć wielu artystów disco polo (m.in. Zenek Martyniuk, Sławomir Świerzyński czy Skolim) chętnie opowiada o religii, identyfikując się jako członkowie Kościoła katolickiego, Marcin Miller wyróżnia się na tym polu. Lider zespołu Boys jest – jak jego matka – wyznawcą prawosławia. Z tego względu chociażby Boże Narodzenie świętuje dwukrotnie: najpierw z katolicką częścią rodziny, a następnie z mamą.

O swoich poglądach na sprawy religijne Marcin Miller rozmawia z dorosłym już synem. – Syn opowiada mi np. o pierwszych świętach, jacy to byli mordercy – zaczął Marcin, dodając, że wtedy żartobliwie mówi synowi: „Alanku, nie mów tego głośno, bo nas spalą na stosie”. – Polska to jest ostatni bastion katolicyzmu, w ogóle chrześcijaństwa. Masakra jest... – stwierdził Miller w najnowszym wywiadzie.

W pozostałej części rozmowy wokalista disco polo został również zapytany o to, czy dostał kiedykolwiek propozycję wstąpienia do polityki. Wówczas Marcin Miller zdradził, że choć zdarzały się takie oferty, to nie zdecydował się przyjąć żadnej z nich. Co ciekawe, wyjawił natomiast, że jednym z jego tancerzy w początkowym okresie popularności zespołu Boys, był przyszły polityk Prawa i Sprawiedliwości, Artur Kosicki.

– Ja od polityki daleko. Szybko też powiem, że jeden z tancerzy zespołu Boys, tych początkowych tancerzy, to był przecież marszałkiem województwa podlaskiego z ramienia PiS-u. Teraz już nie powiodło mu się, więc... od muzyki do polityki taka cienka granica – dodał Marcin Miller,

