Elton John stracił wzrok. „Nic nie widzę. Nie mogę niczego czytać ani oglądać”

Elton John jest jednym z najbardziej uhonorowanych artystów wszech czasów, który w 2023 roku po ponad 50 latach na scenie przeszedł na koncertową emeryturę. Choć nadal sporadycznie pojawia się publicznie, to wiadomo, że zmaga się z problemami zdrowotnymi. Właśnie wyznał, że ma poważne kłopoty ze wzrokiem.

Elton John o problemach ze wzrokiem

Kilka tygodni temu Elton John, podczas spotkania z fanami w Nowym Jorku, wspomniał o swoich kłopotach ze zdrowiem. – Szczerze mówiąc, niewiele ze mnie zostało. Nie mam migdałków ani wyrostka robaczkowego. Nie mam prostaty. Nie mam prawego biodra, lewego kolana ani prawego kolana. W rzeczywistości jedyną rzeczą, która mi pozostała, jest moje lewe biodro — wyznał muzyk, który ma także wszczepiony jeszcze w latach 90. rozrusznik serca.

We wrześniu zdradził z kolei, że przeszedł poważną infekcję prawego oka. Okazuje się, że ta aż do teraz utrudnia mu normalne życie. Wokalista w poniedziałek 25 listopada wystąpił w programie „Good Morning America”, w którym opowiedział o swoich problemach ze wzrokiem. Elton John wyznał, że cała sytuacja trwa już cztery miesiące i nadal nie wróciła do normy. Przez to 77-latek nie może pracować nad nowym albumem

– W lipcu straciłem wzrok na prawe oko z powodu infekcji złapanej na południu Francji. Minęły już cztery miesiące, odkąd nie widzę. A moje lewe oko nie jest najlepsze. (...) Nic nie widzę, nie mogę niczego czytać, nie mogę niczego oglądać – tłumaczył Elton John.

W kontynuacji rozmowy artysta zdradził, że mimo wszystko nie traci nadziei i optymizmu. — Podjęliśmy inicjatywę, żeby poprawić sytuację. (...) Jest więc nadzieja i zachęta, że będzie dobrze. Ale w pewnym sensie utknąłem w tej chwili, ponieważ mogę udzielić wywiadu, ale wejście do studia i nagrywanie... nie wiem. Bo nie widzę choćby tekstu — zaznaczył, dodając, że chciałby ukończyć swoją płytę. – Od dawna nic nie zrobiłem. Na razie muszę wstać z czterech liter — podsumował.

Czytaj też:

Mieszkanie Eltona Johna w USA – kryształowe ściany i dzieła sztukiCzytaj też:

Elton John ma ataki agresji. Wszystko przez traumę z dzieciństwaCzytaj też:

Ed Sheeran i Elton John we wspólnym utworze. Czujecie świąteczny klimat?