Katarzyna Nosowska planuje swój pogrzeb. „Ja tak nie chcę”

Katarzyna Nosowska to bez wątpienia jedna z najbardziej wyrazistych i najpopularniejszych osobowości polskiej sceny rockowej. Choć – jak mówiła w wywiadach – nigdy nie pragnęła sławy i kariery, jej piosenki do dziś nucą tysiące Polaków. Okazuje się jednak, że mimo tego, iż wokalistka nadal nagrywa i cieszy się życiem, to myśli już o odejściu. Ujawniła szczegóły w najnowszym wywiadzie.

Katarzyna Nosowska o pogrzebie

Katarzyna Nosowska przez 25 lat w zespole Hey i na solowych płytach komentowała doświadczenia jej pokolenia i polską rzeczywistość. Mimo upływu czasu, w wywiadach utrzymuje, że „w środku czuje się nadal tą samą młodą dziewczyną”, a „przemijanie tak naprawdę dotyczy tylko ciała”. Wokalistka tryska energią, rozbawia obserwatorów na swoim Instagramie i zaczęła akceptować swoje ciało. – Jeżeli warto coś szczególnego powiedzieć młodym dziewczynom, to właśnie to, żeby nie bały się przemijania. Że koło pięćdziesiątki dla kobiety zaczyna się dobry czas – mówiła w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego”.

Mimo tego, artystka ma już pewne refleksje na temat śmierci. Ostatnio w podcaście „Bliskoznaczni” wyznała na przykład, w jaki sposób chciałaby zostać pochowana. — Naprawdę uważam, że obowiązek chowania, który jest u nas w kraju... Ja tak nie chcę. Wiadomo, że nie można sobie zostawić ciała w domu, albo samemu gdzieś w dowolnym miejscu chować, ale gdy ktoś wybiera opcję spopielenia, naprawdę nie chciałabym mieć miejsca, gdzie leżą moje szczątki — powiedziała, dodając, że ma nadzieję, iż jej bliscy nie będą rozpaczali po jej śmierci zbyt długo.

— Ja bym nie chciała, żeby syn musiał łazić na mój grób i żeby ludzie chodzili. W idealnym moim świecie wyobrażam sobie, że „byłam, ale się zmyłam”. I nie ma co drzeć szat, nie ma co robić z tego afery. (...) Po mojej śmierci to bym chciała, żeby wszyscy po prostu sobie dobrze żyli — dodała Katarzyna Nosowska.

Czytaj też:

Katarzyna Nosowska nagrała piosenkę dla Max. Fani: Przykro patrzećCzytaj też:

Nosowska parodiowała Derpienski? Celebrytka chce od Danone 50 mln zł