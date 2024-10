Nowi prowadzący w TVP. Polacy dobrze ich znają

Katarzynę Bosacką będzie można oglądać w „Dobrego dnia” w parze z Andrzejem Sołtysikiem. Z kolei Conrado Moreno zadebiutuje w popołudniówce TVP3 Warszawa w parze z Dianą Kautz. Conrado Moreno pojawi się w programie już w listopadzie, a Katarzyna Bosacka „w najbliższym czasie”. Ponadto stacja przygotowuje przedświąteczny cykl lifestylowy z udziałem Katarzyny Bosackiej, który już niedługo będzie miał premierę w TVP3 Warszawa.

– Lubię wyzwania, a miejska popołudniówka na żywo to zupełnie nowy, wymagający format. Puls miasta i regionu, wymarzone miejsce dla dziennikarza – mówi o swoim udziale w programie „Dobrego dnia” Katarzyna Bosacka. – Moja praca od lat koncentruje się na promowaniu zdrowego stylu życia, więc mogę obiecać, że tych tematów na pewno w programie nie zabraknie – dodaje.

– Już się cieszę na spotkanie z widzami i ekipą „Dobrego dnia”. To wspaniała okazja do współpracy z doświadczonym zespołem i możliwość poruszania autorskich tematów. Zwłaszcza tych dotyczących Warszawy, sportu i kultury. Mam nadzieję, że moja pasja do poznawania nowych miejsc i ludzi zaowocuje wieloma ciekawymi rozmowami, które przyciągną widzów – komentował z kolei Conrado Moreno.

Katarzyna Bosacka to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci mediów, dziennikarka, influencerka, autorka popularnego programu „Wiem, co jem i wiem, co kupuję”. Conrado Moreno zdobył popularność jako prowadzący program „Europa da się lubić”, gdzie zyskał sympatię widzów dzięki swojej otwartości i charyzmie. Od ponad 20 lat prowadzi wydarzenia o tematyce kulturalnej. Obecnie jest związany z Radiem dla Ciebie, gdzie prowadzi autorskie audycje „Życie jak w Madrycie” czy „Przychodnia”. Jest również autorem książki „Mój Madryt”.

„Dobrego dnia”. Co w programie?

Program „Dobrego Dnia” to jedna z głównych pozycji jesiennej ramówki TVP3 Warszawa. To audycja na żywo poruszająca tematy, którymi żyją na co dzień mieszkańcy Warszawy i regionu. W październiku średni zasięg programu wyniósł 138 tysięcy widzów (RCH, All 4+) Warszawy i Mazowsza.

Prowadzącymi „Dobrego dnia” są m.in. Grzegorz Miśtal – wieloletni dziennikarz TVP, Paweł Pochwała, Dagmara Kowalska, Katarzyna Sanocka oraz Mateusz Szymkowiak w roli reportera, który zdobył popularność w programach Telewizji Polskiej, m.in. w „Pytaniu na Śniadanie” i „The Voice of Poland”.

Format „Dobrego dnia” w TVP3 Warszawa nadawany jest od poniedziałku do piątku od godziny 15:30, w weekendy od 16:00.

