Tak wygląda córka Banderasa. Zaręczyła się z Polakiem

Stella Banderas urodziła się 24 września 1996 roku w Marbelli w Hiszpanii, jako córka Antonio Banderasa („Maska Zorro”, „Desperado”, „Skóra, w której żyję”, „Mali agenci”) oraz Melanie Griffith, znanej z takich tytułów jak „Pracująca dziewczyna”, „Lolita”, „Dzika namiętność” czy „Świadek mimo woli”. Para była w związku małżeńsim od 1996 do 2015 roku. Jest przyrodnią siostrą 35-letniej Dakoty Johnson, znanej z filmów z serii „50 twarzy Greya” oraz 39-letniego Alexandera Bauera.

28-latka ma korzenie norweskie, szwedzkie, niemieckie i angielskie ze strony matki oraz hiszpańskie ze strony ojca. Jej matka zdradziła, że nazwała ją Stella po swojej nauczycielce aktorstwa Stelli Adler.

W 2018 roku Stella Banderas zaczęła uczęszczać do Stella Adler Studio of Acting w Nowym Jorku, kontynuując rodzinną tradycję bycia aktorką. W swoim pierwszym filmie zagrała, będąc jeszcze małą dziewczynką. Była to „Wariatka z Alabamy” z 1999 roku w reżyserii jej ojca Antonio Banderasa i z jej matką Melanie Griffith w roli głównej. Teraz Stella zajmuje się głównie modelingiem oraz reżyserią.

Galeria:

Tak wygląda dziś córka Antonio Banderasa. Ma już 28 lat

Córka Antonio Banderasa zaręczyła się z Polakiem

W sierpniu 2024 roku 28-latka ogłosiła zaręczyny ze swoim wieloletnim ukochanym Alexem Gruszynskim. Pokazała zdjęcie pierścionka, a także kilka ich wspólnych kadrów, uwiecznionych na przestrzeni lat. Gruszynski jest synem polskiego operatora, robiącego karierę za oceanem. On sam próbował swoich sił na planie filmowym, jednak ostatecznie zajął się wsparciem przedstawicieli branży artystycznej. Prowadzi firmę NOVA, czyli platformę dla artystów, na której można prezentować swoje prace i mieć łatwy dostęp do ofert, dotyczących zatrudnienia, pojawiających się na rynku.

