Agnieszka Kaczorowska rozstała się z mężem. Skomentowała doniesienia

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela pobrali się we wrześniu 2018 roku, po niespełna roku znajomości. Niedługo później powiększyli rodzinę i przywitali na świecie dwie córeczki: Emilię oraz Gabrielę. W mediach społęcznościowych chętnie pokazywali szczegóły ze swojego życia i uchodzili za niezwykle szczęśliwą parę. Teraz jednak media obiegła informacja, że para się rozstała.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela nie są już razem?

Maciej Pela i Agnieszka Kaczorowska niejednokrotnie publikowali w mediach społecznościowych urocze kadry przedstawiające ich rodzinę, które wywoływały falę komentarzy internautów. Wspólnie dzielili też pasję do tańca, co skłoniło ich do założenia szkoły internetowej, w której dzielili się swoją taneczną wiedzą i pokazywali wspólne układy. Ostatnio jednak ich aktywność medialna nieco zwolniła.

Ostatni raz pojawili się razem na ściance w czerwcu 2024 roku, na premierze singla Agnieszki Mrozińskiej. Z kolei ich ostatni wspólny post w social-mediach został opublikowany pod koniec lipca. Co więcej, „Pudelek” podał, że na Instagramie było jeszcze zdjęcie z 11 sierpnia, lecz zostało usunięte. Z kolei we wtorkowy wieczór 1 października Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na wydarzeniu zorganizowanym przez Fundację Wsparcie na Starcie, a na jej palcu zabrakło obrączki. Ujawniono, że nie stało się tak bez powodu.

„Pudelek” obwieścił, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Tę informację miała potwierdzić portalowi osoba z bliskiego otoczenia pary. A co na to sami zainteresowani? „Skontaktowaliśmy się zarówno z Agnieszką Kaczorowską, jak i Maciejem Pelą. Gwiazda «Klanu» oświadczyła, że nie będzie tego komentować. W podobnym tonie wypowiedział się także jej mąż, który stwierdził, że na ten moment nie chce rozmawiać o swojej sytuacji rodzinnej. Żadne z nich nie zdementowało informacji o ich rozstaniu” – napisał „Pudelek”.

Kiedy „Super Express” skontaktował się z Agnieszką Kaczorowską w celu potwierdzenia tych informacji, aktorka odpowiedziała jedynie: „Przepraszam, ja nie mam czasu teraz rozmawiać. Do widzenia”, pospiesznie się rozłączając. Na chwilę obecną wiadomo jednak, że kwestii rozstania nie przekazano w ręce sądu.

