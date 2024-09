Nie żyje 26-letnia gwiazda TikToka. Wypadła z 5. piętra luksusowego apartamentowca

Kubra Aykut miała ponad milion obserwujących na TikToku i ponad 200 tysięcy na Instagramie. Była znana z viralowych filmików z serii „Ślub bez pana młodego”. Jej ciało znalezione zostało w poniedziałek 23 września w dzielnicy Sultanbeyli w Stambule, jednak dopiero teraz media tureckie podały informacje o jej śmierci. Kobieta najwyraźniej wypadła z piątego piętra swojego mieszkania.

Przy ciele influencerki znaleziono list pożegnalny

Aykut niepokoiła swoich fanów ostatnimi nagraniami, które zamieszczała w sieci. Pisała o tym, że bardzo stara się przybrać na wadze, a codziennie traci kilogram. „Nie wiem co robić, muszę pilnie przybrać na wadze” – podkreślała.

Według doniesień, przy ciele influencerki znaleziono list pożegnalny. Miała w nim napisać: „Skoczyłam z własnej woli, bo nie chce mi się już żyć. (…) Umierałam przez wiele dni, nikt mnie nie widział”. Aykut stwierdziła także, że przez całe życie starała się być dobrym człowiekiem dla innych, jednak sama nie mogła poczuć się lepiej. List zakończyć miała podaniem numeru PIN do swojego telefonu.

Fani Kubra Aykut nie wierzą w wersję służb, dotyczącą jej śmierci

Fani gwiazdy nie mogą uwierzyć w to, co się stało. Część z nich podważa wersję, jakoby influencerka miała popełnić samobójstwo i sieje spekulacje. „Jest mi bardzo smutno, zwłaszcza gdy oglądam jej ostatnie nagrania, wołała o pomoc”.Moi przyjaciele w Stambule, przyjdziecie i posprzątacie mój dom?„. To nie był żart... może potrzebowała kogoś, kto będzie tam, aby okazać jej wsparcie”; „Dlaczego ktoś, kto powiedział »przytyję 40 kilogramów w przyszłym tygodniu« miałby popełniać samobójstwo?”; Dlaczego w liście było napisane »zrobiłam to z własnej woli?« Kogo ona chroni?„ – można przeczytać w tysiącach komentarzy w mediach społecznościowych zmarłej.