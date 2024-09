Maja Ostaszewska apeluje do internautów. „Nie mają szansy uciec”

W południowej części Polski trwają intensywne powodzie. Niż genueński sieje spustoszenie głównie na Dolnym Śląsku, gdzie intensywne opady spowodowały wezbrania rzek. Zalanych jest już wiele miejscowości, a w mediach społecznościowych można odnaleźć dramatyczne wpisy osób, których gospodarstwa zostały dotknięte tragedią. Teraz zaapelowała do nich Maja Ostaszewska.

Maja Ostaszewska apeluje do internautów

Niespodziewane i intensywne opady deszczu spowodowały wylewy rzek, dramatycznie wpływając na życie tysięcy mieszkańców południa Polski. Ludzie ratują najważniejszy dobytek i własne życie, ewakuując się do miejsc, których nie zalała woda. Sytuacja jest poważna. – Minister do spraw Unii Europejskiej wystąpi o pomoc europejską. Nie zostawimy nikogo samemu sobie. Ministra obrony poprosiłem o skierowanie na tereny zagrożone dodatkowych sił – podkreślał Donald Tusk.

Tymczasem Maja Ostaszewska zwróciła się do swoich obserwujących z ważnym apelem. Jako obrończyni praw zwierząt, postanowiła zwrócić uwagę internautów na ich tragedię. Podkreśliła, że podczas powodzi niestety często zwierzęta są pozostawiane samym sobie i nie mają szansy na ratunek.

„Pamiętajmy także o zwierzętach! Zalania, powódź to także ich tragedia. Psy ma łańcuchu, czy pozamykane zwierzęta gospodarskie nie mają szansy uciec, uratować się. Jestem sercem i myślami ze wszystkimi, których dotykają tragiczne skutki zalań i powodzi” – napisała na Instastory.

Aktorka zaapelowała, by zadbać zarówno o zwierzęta domowe, jak i gospodarskie. Doradziła, by odpiąć ewentualne łańcuchy psom i wypuścić ich z kojców, nie przeganiać kotów szukających schronienia oraz otworzyć pomieszczenia gospodarskie, by zwierzęta nie zostały w nich uwięzione. Maja Ostaszewska zamieściła też numery telefonów do ekostraży we Wrocławiu i okolicach, która może uratować psy, koty czy małe dzikie zwierzęta. Otóż w weekend można się z ekostrażą skontaktować za pomocą SMS pod numerem telefonu 501-639-507. Od poniedziałku do piątku z kolei można dzwonić pod ten numer: 782-240-846.

