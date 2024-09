Michał Olszański żąda legalizacji eutanazji w Polsce. „Boję się bycia warzywem”

Michał Olszański przez wiele lat był jedną z najbardziej charakterystycznych twarzy TVP. Dziennikarz przez ponad 10 lat prowadził program „Pytanie na śniadanie” – początkowo z Anną Popek, a następnie z Moniką Richardson. W 2019 roku mężczyzna musiał zakończyć jednak współpracę z publicznym nadawcą, ponieważ szefowa agencji kreacji rozrywki i oprawy w TVP powiedziała, że stawiają na „nową formułę”.

Prezentera pozbawiono wówczas także prowadzenia „Magazynu Expressu Reporterów”. Nie zdążył nawet pożegnać się z widzami. Po zmianie władzy Michał Olszański wrócił jednak do Telewizji Polskiej i od marca tego roku ponownie prowadzi kultowy program. Teraz z kolei udzielił wywiadu swojej dawnej partnerce ze śniadaniówki TVP.

Michał Olszański o eutanazji

Michał Olszański pojawił się w najnowszym odcinku internetowego programu Moniki Richardson pt. „The Richardson Talk”. Wiadomo, że znają się od wielu lat i wydaje się, że nie ma między nimi tematów tabu, patrząc na to, od czego zaczęla się ich rozmowa. – Czy boisz się śmierci? – zapytała Monika.

– Nie boję się śmierci. I mam takie poczucie, że ta śmierć będzie zależna od innych, a nie ode mnie – odpowiedział Michał Olszański, intrygując prowadzącą, co dokładnie miał na myśli. Następnie dziennikarz kontynuował, że chciałby mieć wpływ na to, w jakim momencie odejdzie. Kiedy Monika Richardson stwierdziła, że Olszański chce popełnić samobójstwo, on rozwiał jej wątpliwości.

– Nie, ale chciałbym na przykład móc zdecydować, że jestem na takim etapie, że nie ma to dalej sensu. Ja się boję bycia warzywem – wyznał Michał Olszański.

Monika Richardson wówczas odpowiedziała: „Ale jeżeli sam chcesz zadecydować o tym momencie, to znaczy, że chcesz sobie odebrać życie. Nie ma chyba innego sposobu na rozumienie tego”. – No tak, bo jeśli chcesz, żeby cię odłączyć od aparatury, to jest forma samobójstwa – przyznał jej rację Michał Olszański.

Następnie kontynuowali rozmowę na temat eutanazji. Gospodyni programu zapytała pracownika TVP, czy w jego mniemaniu są szanse na to, że ta forma odejścia zostanie w Polsce zalegalizowana. Prezenter wtedy zdecydowanie stwierdził, że tak się w niedalekiej przyszłości stanie.

– Mam takie poczucie, że cywilizacja i świat zmierza w takim kierunku, żeby dać człowiekowi decydować o swoim życiu. To nie jest szybkie, ale konsekwentnie idziemy w tę stronę – ocenił.

