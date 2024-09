Selena Gomez nie może mieć dzieci. „Mam wiele problemów”

Bez wątpienia Selena Gomez to jedna z największych gwiazd młodego pokolenia. Już jako kilkulatka zaliczyła debiut na małym ekranie, z czasem stając się wielką artystką wykreowaną przez Disneya. Wiadomo, że wraz z karierą aktorską cały czas rozwijała swoje umiejętności muzyczne i teraz spełnia się również jako piosenkarka. Co więcej, założyła własną markę kosmetyczną, dzięki której stała się niedawno miliarderką. Jednak choć odnosi sukcesy w życiu zawodowym, prywatnie nie wszystko poszło po jej myśli.

Problemy zdrowotne Seleny Gomez

Jako nastolatka Selena Gomez związała się z Justinem Bieberem, a ich relacji przyglądali się fani na całym świecie. Po kilku latach ogłosili rozstanie, a artystka szukała uczucia w ramionach innych kandydatów. Później znów wróciła do piosenkarza, lecz ostatecznie rozstali się w marcu 2018 roku, co bardzo przeżyła. Od tamtej pory przez wiele lat ukrywała swoje życie uczuciowe przed mediami. W końcu w grudniu 2023 roku po raz pierwszy sfotografowano ją u boku Benny'ego Blanco i to on zagościł w jej sercu na dłużej.

Owe perturbacje miłosne wpłynęły na równowagę psychiczną Seleny Gomez. Wiadomo, że w przeszłości zmagała się m.in. z depresją oraz chorobą afektywną dwubiegunową. W 2022 roku wyznała, że może nie być w stanie zajść w bezpieczną ciążę ze względu na leki, które przyjmuje w leczeniu drugiej z tych chorób. Co więcej, gwiazda cierpi m.in. na toczeń rumieniowaty i w 2017 roku przeszła operację przeszczepienia nerki. Teraz okazało się, że jej liczne kłopoty zdrowotne ostatecznie uniemożliwiają jej urodzenie dziecka.

– Nigdy tego nie powiedziałam, ale niestety nie mogę mieć własnych dzieci. Mam wiele problemów zdrowotnych, które mogłyby zagrozić mojemu życiu i życiu dziecka. Długo rozpaczałam z tego powodu – zdradziła Selena Gomez w rozmowie z magazynem „Vanity Fair”.

Jest to o tyle przykre, że kilka miesięcy temu chłopak 32-latki wyznał w wywiadzie, że chciałby z Seleną Gomez założyć rodzinę. Artystka jednak nie porzuciła tych pragnień – chce zostać matką, dlatego rozważa inne możliwości, takie jak macierzyństwo zastępcze lub adopcja. „To jest mój następny cel” — wyjawiła w „The Howard Stern Show”, nie szczędząc ciepłych słów dla swojego partnera, nazywając go „światłem w jej życiu” i „najlepszym przyjacielem”. – Jestem w znacznie lepszym miejscu — mówi dziś Selena Gomez, patrząc z nadzieją w przyszłość.

