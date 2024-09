Są wyniki sekcji gangstera i uczestniczki „Top Model”. Brak ran postrzałowych

W niedzielę 1 września w domu rodzinnym we wsi Będlewo, koło Poznania, znaleziono ciała dwóch osób. Okazało się, że to 33-letnia Paulina Lerch, znana szerokiej publiczności z programu TVN „Top Model”, w którym pojawiła się dwukrotnie oraz jej mąż Sławomir L., znany także pod pseudonimem „Klakson”, który niedawno miał opuścić areszt.

Czym zajmowali się Sławomir L. i Paulina Lerch?

Wiadomo już także, że kiedy kobiecie nie powiodło się w świecie modelingu, postanowiła otworzyć salon piękności „Valency & Beauty” w miejscowości Mosina. Z kolei Sławomir L. miał być powiązany z handlem narkotykami i dlatego był w więzieniu. Na posesji pary znajdują się również duże klatki na psy, ponieważ zajmowali się oni wystawami czworonogów. W środku miał być m.in. bulterier czy amstaf.

Służby zjawiły się w domu małżeństwa powiadomione przez zaniepokojonych krewnych ofiar, którzy nie mieli z nimi kontaktu od kilku dni. Dom zamknięty był od środka, co wskazywało początkowo na to, że możemy mieć do czynienia z tzw. samobójstwem rozszerzonym. Na miejscu znaleziono także rewolwer i początkowo podawano informacje, że na ciele ofiar były rany postrzałowe. Służby podkreślały jednak, że zwłoki są w stanie rozkładu, więc nie da się szybko ustalić przyczyny śmierci małżeństwa.

Makabra w Bądlewie. Są wyniki sekcji zwłok małżeństwa

We wtorek przed południem RMF24 podało wyniki sekcji zwłok gangstera i uczestniczki talent show. Okazało się, że nie udało się ustalić przyczyny ich śmierci. Podczas sekcji zwłok nie stwierdzono ran postrzałowych i potrzebne są teraz badania histopatologiczne.

Czytaj też:

Nowe informacje w sprawie makabry w Będlewie. Zmarła uczestniczka „Top Model” była widziana przed tragediąCzytaj też:

To ją znaleziono martwą. W „Top Model” startowała dwa razy