Karol Strasburger szczerze o drugim dziecku. Podzielił się ważną nowiną

W ostatnich latach coraz częściej się zdarza, że mężczyźni dopiero w dojrzałym wieku decydują się na ojcostwo. Doskonałym na to przykładem jest Karol Strasburger, który miał 72 lata, kiedy po raz pierwszy został tatą. Dziś jego córeczka ma już 5 lat, a media obiegła informacja, że gwiazdor TVP nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i planuje dalsze powiększenie rodziny. Teraz obwieścił swoją decyzję.

Karol Strasburger o powiększeniu rodziny

Karol Strasburger po raz pierwszy został ojcem dopiero w trakcie swojego trzeciego związku małżeńskiego – wiadomo, że pierwszy z nich z aktorką Barbarą Burską zakończył się rozwodem, natomiast Irena Morcińczyk, z którą wziął ślub w 1981 roku, w 2013 roku zmarła. Teraz prezenter tworzy szczęśliwą relację z młodszą o prawie cztery dekady Małgorzatą Weremczuk i to ona urodziła mu pierwsze i jedyne dziecko.

Córeczka Laura przyszła na świat 5 lat temu i momentalnie stała się oczkiem w głowie gospodarza „Familiady”. – Będąc w tym wieku ojcem wydaje mi się, że jestem lepszym ojcem niż bym miał nim być, mając mieć lat 20 parę, 30, gdy dużo grałem w serialach, nie było mnie w domu, myślałem bardzo o karierze, o tym, by wejść na rynek, by być popularnym. Myślę, że dziecko by mi wtedy przeszkadzało, nie miałem dystansu, dojrzałości żadnej, tak jak zresztą większość młodych ludzi – mówił w rozmowie na Kanale Zero.

W związku z tym, że prezenter w wywiadach zachwalał ojcostwo i twierdził, że „dziecko dodaje mu energii i sprawia, że chce być aktywny i uśmiechnięty”, w mediach pojawiły się doniesienia, jakoby Karol Strasburger ze swoją partnerką przygotowywał się do powiększenia swojej rodziny i powitania na świecie drugiej pociechy. Teraz gwiazdor TVP oficjalnie odniósł się do tych informacji.

– Posiadanie potomstwa jest czymś pięknym i wspaniałym, a jednocześnie to duża odpowiedzialność. A ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Wystarcza nam jedno dziecko, które wypełnia całe nasze życie. Taki mieliśmy plan od początku. Drugie dziecko byłoby już przesadą w moim przypadku – stwierdził w rozmowie z „Dobrym Tygodniem”.

Czytaj też:

Zabawna wpadka w „Familiadzie”. Karol Strasburger nie mógł powstrzymać śmiechuCzytaj też:

Wpadka w „Familiadzie”. Karol Strasburger nie zrozumiał uczestniczki