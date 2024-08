Mąż polskiej aktorki ponownie skazany w Rosji. Chcą wtrącić go do więzienia

Karolina Gruszka i Iwan Wyrypajew są małżeństwem od 2007 roku. Wiadomo, że przez wiele lat mieszkali i pracowali razem w Rosji, wychowując tam córkę. Potem zdecydowali, że przeniosą się do Warszawy i to właśnie z Polską zwiążą resztę swojego życia. Choć zmienili miejsce zamieszkania, kraj pod rządami Władimira Putina cały czas im o sobie przypomina. Wszystko przez wzgląd na szokujący proces.

Iwan Wyrypajew skazany w Rosji

Iwan Wyrypajew od lat mieszka w Polsce, a w 2022 roku uzyskał nawet polskie obywatelstwo. Choć jest Rosjaninem, wielokrotnie wypowiadał się negatywnie na temat wojny w Ukrainie. – Całym sercem jestem teraz z narodem ukraińskim. Jednocześnie czuję na sobie obowiązek, by wspierać tę część rosyjskiego społeczeństwa, która nie ma wątpliwości, że ta wojna to hańba dla Rosji. Ci ludzie są w tej chwili zdruzgotani – mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

W marcu 2022 roku reżyser opublikował list do 40 rosyjskich teatrów państwowych, w którym poinformował, że swoje wynagrodzenie autorskie za inscenizacje jego sztuk przekaże na pomoc ukraińskim uchodźcom. Mężczyzna publicznie potępiał też działania Kremla, nazywając wojnę „hańbą dla Rosji”. Co więcej, w wywiadzie dla Chodorkowski LIVE stwierdził, że „Putin na zawsze pozostanie zły”, a w radiu NCV w Chicago zadeklarował, że „Putin jako bohater sztuki go nie interesuje”.

Z tego względu wiosną 2023 roku Rosja wszczęła postępowanie karne przeciwko Wyrypajewowi. W kwietniu sąd wydał nakaz aresztowania, a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych umieściło reżysera na federalnej liście osób poszukiwanych. W maju zapadł pierwszy wyrok — osiem lat więzienia za rozpowszechnianie "nieprawdziwych informacji" na temat armii rosyjskiej. Następnie jednak Moskiewski Sąd Miejski uchylił ten wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

– Wszystkie te zarzuty biorą się z aktualnej polityki Federacji Rosyjskiej, która oskarża ludzi o szerzenie "fejków" na temat armii rosyjskiej. Czyli, że zarzucono mi, iż kłamię i okłamuję naród rosyjski, gdy mówię, że to Rosjanie napadli na Ukrainę — tłumaczył w rozmowie z RMF FM Wyrypajew.

W sierpniu 2024 roku zapadł kolejny wyrok. Reżyser Iwan Wyrypajew został skazany zaocznie (ponieważ był nieobecny na sali) przez sąd w Moskwie na 7,5 roku więzienia z powodu sprzeciwu wobec wojny w Ukrainie. Jakie grożą mu konsekwencje? Otóż o ile nie postanowi odwiedzić Rosji, to nic mu nie grozi. Natomiast jeżeli się tam pojawi, może dojść do aresztowania i wtrącenia go do więzienia.

– To pierwszy przypadek, kiedy sąd uznał argumenty obrony i polecił wszcząć nowy proces. (...) Wiem, że prokurator zażądał dla mnie 10 lat więzienia. W pierwszym procesie zostałem skazany na osiem lat więzienia, a teraz udało się "wygrać" pół roku mniej. Mówiąc ironicznie, w jakimś sensie to jest zwycięstwo – ocenił reżyser.

Czytaj też:

Mąż Karoliny Gruszki opowiedział, co oznacza zaoczne aresztowanie przez Rosję. Iwana Wyrypajewa czeka rozprawaCzytaj też:

Gruszka i Wyrypajew: Ci, którzy byli w Buczy, to też homo sapiens. To zrobili ludzie, nie kosmici