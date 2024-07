Nie żyje Tadeusz Woźniak, twórca przeboju „Zegarmistrz światła”

O śmierci Tadeusza Woźniaka poinformowała Biblioteka Narodowa. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Woźniaka, wybitnego kompozytora i pieśniarza, przyjaciela Biblioteki Narodowej” – czytamy. Placówka podkreśla, że artysta skomponował muzykę do kilkuset piosenek, blisko stu inscenizacji, teatralnych, wielu przedstawień Teatru Telewizji, programów poetyckich czy filmów dokumentalnych i animowanych.

Artystę pożegnała także Polska Fundacja Muzyczna. „Jakim był muzykiem i wykonawcą – nie musimy przypominać wielbicielom jego twórczości. Jak dobrym był człowiekiem – wie każdy, kto miał okazję go znać” – czytamy.

Przyczyna śmierci artysty nie została podana do publicznej wiadomości.

Kim był Tadeusz Woźniak?

Tadeusz Woźniak był polskim muzykiem, kompozytorem i wokalistą, urodzonym 6 marca 1947 roku w Warszawie. Karierę muzyczną rozpoczął w latach 60. XX wieku, początkowo występując pod pseudonimem „Daniel Dan” z zespołem Dzikusy. Następnie w 1967 roku rozpoczął karierę solową, szybko zyskując popularność dzięki melodyjnym balladom i charakterystycznemu stylowi gry na gitarze. Jego największym sukcesem była piosenka "Zegarmistrz światła", która zdobyła nagrodę na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1972 roku. Utwór ten stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych przebojów w Polsce, przynosząc Woźniakowi trwałą sławę.

Oprócz działalności solowej, Tadeusz Woźniak współpracował z wieloma artystami i zespołami, tworząc muzykę do spektakli teatralnych, filmów dokumentalnych i animowanych. Jego twórczość charakteryzowała się lirycznymi tekstami i głęboką wrażliwością muzyczną, co uczyniło go jednym z najbardziej cenionych polskich artystów. W latach 70. i 80. kontynuował aktywną działalność artystyczną, koncertując i nagrywając kolejne albumy.

14 stycznia 2014 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia artystyczne. W 2021 przekazał swoje archiwum Bibliotece Narodowej.