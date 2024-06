Seth Binzer znaleziony martwy. Muzyk, stojący za przebojem „Butterfly”, miał 49 lat

Seth „Shifty Shellshock” Binzer pasją do muzyki zaraził się od swojego ojca, który projektował okładki albumów muzycznych i był reżyserem – stworzył między innymi film o zespole The Rolling Stones, zatytułowany „Ladies and Gentlemen: The Rolling Stones”.

Kim był Seth Binzer?

W 1992 roku Binzer wraz Bretem „Epic” Mazurem utworzyli zespół The Brimstone Sluggers, a następnie, w 1999 roku Crazy Town. Grupa odniosła największy sukces już na początku swojej działalności, wydając singiel „Butterfly”. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca na liście Billboard Hot 100 z 2001 roku, była też bardzo popularna w Polsce. Sukces singla sprawił, że sprzedaż debiutanckiego albumu grupy „The Gift of Game”, przekroczyła 1,5 miliona egzemplarzy. Ich kolejny krążek „Darkhorse” z 2002 roku, w porównaniu z pierwszym, okazał się komercyjną porażką i zespół wydał się wkrótce po jego wydaniu. W 2007 roku Crazy Town ogłosiło reaktywację. W 2015 roku wydali swój trzeci album „The Brimstone Sluggers”.

Binzer wydawał także utwory solo i przy współpracy z artystami poza Crazy Town. W 2002 roku wydał singiel „Starry Eyed Surprise” z Paulem Oakenfoldem. Swój pierwszy solowy album „Happy Love Sick” Binzer wydał w 2004 roku, a utwory z niego, takie jak „Slide Along Side” czy „Turning Me On” także znalazły się na listach przebojów.

Problemy Setha Binzera i śmierć

Seth Binzer nie ukrywał, że zmagał się przez wiele lat z uzależnieniem od narkotyków. Artysta wielokrotnie był zatrzymywany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków – ostatnio w 2022 roku w Los Angeles. Pozostawił po sobie trzech synów – Gege'a, Halo i Phoenixa, których miał z trzema różnymi partnerkami.

Frontman Crazy Town został znaleziony martwy w swoim domu w Los Angeles 24 czerwca. Przyczyna śmierci 49-latka nie została podana do wiadomości publicznej.